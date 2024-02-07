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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 Şub 2024 - 22:36- Perde Arkası G:

İki simit iki ayran 100 lira

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Şehir Hastanesi açıldığından bu yana en büyük şikayet kantin ve kafelerin yüksek fiyat ile yaptıkları simit, çay ve poğaça satışlarına geliyor.

İki simit iki ayran 100 lira mask
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Önceki gün hastaneye giden bir vatandaş kantinden aldığı ayran ve simidin fiyatına adeta isyan etti. kafede iki simit, iki ayrana 100 lira hesap ödediklerini belirten vatandaş, “Dışarıda bir simit 12.5 lirayken kafede 20 liraya satılıyor. El insaf gerçekten. Bu hastanelere çok zengin insanlar gelmiyor. Memleketin en yoksul insanları dahi hastaneye geliyor. Onların da buruda kaldıkları sürede bir çay ve simit yeme hakları olduğunu düşünüyorum. Bu kadar pahalı yerlerin hastanelerde olması doğru değil” dedi.

07 Şub 2024 - 22:36 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(11)
12

Hak - Normal kiraları yüksek hasteneye gelir olsun diye fazla kira oda ürüne yansıtır

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 01:29
11

Alp - Rant,rant,rant boşyere yorum yapmaya gerekyok kimse duymaz duysada muhattap olmaz çünkü bizden bi rant olmaz ne ekersen onu biçersin.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 01:28
09

Kürşat - Başka soracak insan bulamadılar da can derdine düşmüş hasta ve yakınlarını mı soyuyorlar.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 00:46
08

Mt10 - Daha önceden de simit ve ayran fiyatı aynıydı. Şimdi tüm içecek fiyatlarındaki KAZANÇ oranı çok fazla.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 00:45
07

Bendenizzz - Hastanenin doğu tarafındaki oto parkın orada çöp konteynırlarının arkasında merdiven var oradan Tavşantepe Hacı Bektaş Veli Orta Okulunun önüne çıkın. O civarda tost, döner, poğaça çay vb. bulabilirsiniz. Okul zaten hastane bahçesinden gözüküyor 5 dk.lık mesafe ve kantinden daha uygun oluyor.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 00:34
06

Rafet El Roman - Gölcük devlet hastahanesi de aynı şekilde kimi kime anlatırsın anlat dur kim dinler kimse

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 00:27
04

Çalar Saat - Perde arkası bu fiyatlar neden yüksek bı firmalar çokmu kazanıyor açık kalmayamı çalışıyor

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 23:49
03

Tavşantepeli - Hastane yönetimi biran önce makul fiyatlara indirtmeli..buraya gelenlerin yüzde doksanı gariban insanlar....

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 23:13
02

İZMİT'Lİ - havaalanlarını en kazık yerler bilirdik.Desenize şehir hastaneleri havaalanlarını sollamış.Ne diyelim serbest piyasa dedikleri bu olsa gerek ama en iyisi yememek içmemek kısacası boykot etmek.Bakalım ne kadar ayakta durabilecekler.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 22:58
01

Izmitli - Hastane yonetimi ne kadar kira aliyor.onuda yazsaniz ayrica bir elemanin maliyeti 26 bin tl dukkan sahibi 2 simit 2 ayrandan 100 tl almasinda ne yapsin

Yanıtla . 4Beğen . 16Beğenme 07 Şubat 22:56
10

Kürşat - @Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: Şehir merkezinde simidi 12.50 tl.ye veren esnaf kira vermiyor mu. Personel çalıştır mıyor mu?

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 00:56
05

Akarca - @Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: Esnafı savunmayın. Bizim insanlarımız aç gözlü. Para hırsı gözlerini bürümüş. Bu haberi ihbar eden benim. Eşimin karnı acıktı açlığını kesmesi için cebimdeki son parayı verdim.......

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 08 Şubat 00:05
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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