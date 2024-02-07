İki simit iki ayran 100 lira

Önceki gün hastaneye giden bir vatandaş kantinden aldığı ayran ve simidin fiyatına adeta isyan etti. kafede iki simit, iki ayrana 100 lira hesap ödediklerini belirten vatandaş, “Dışarıda bir simit 12.5 lirayken kafede 20 liraya satılıyor. El insaf gerçekten. Bu hastanelere çok zengin insanlar gelmiyor. Memleketin en yoksul insanları dahi hastaneye geliyor. Onların da buruda kaldıkları sürede bir çay ve simit yeme hakları olduğunu düşünüyorum. Bu kadar pahalı yerlerin hastanelerde olması doğru değil” dedi.