Kanserle Mücadele Derneği Şenol Çaça ile eğlenecek

“Sağlıklı yarınlar için bugün hep birlikte el ele” diyen Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği gönüllüleri Günay Yüksel Dursun, İlknur Beder ve Nilüfer Karacal’ın dernek ve hastalar yararına organize ettiği yemekli toplantı, 10 Şubat Cumartesi günü, 13.00 ve 17.00 saatleri arasında, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde bulunan İzmit Yelken Kulübü’nde gerçekleştirilecek.

HASTALAR YARARINA

Türkiye’nin ünlü ve popüler mekânlarında sahne alan Fantezi müziğin güçlü seslerinden biri olan Şenol Çaça ve dev orkestrası da yemekli toplantıya eşlik edecek ve katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği’nin daveti ise şu şekilde:

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Gönüllüleri olarak dernek ve hastaları yararına düzenlediğimiz, Şenol Çaça ve dev orkestrası eşliğindeki yemeğimizi onurlandırmanızı bekleriz.