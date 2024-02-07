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07 Şub 2024 - 23:16- Siyaset G:

Saadet Partisi İl Başkanı Kayın: Tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız

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Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın'ı Hikmet Erenkaya’nın ardından CHP İl Başkanı Bülent Sarı ziyaret etti. Halil Kayın, "Başiskele, Derince ve İzmit için işbirliği önceliğimiz fakat tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Saadet Partisi İl Başkanı Kayın: Tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız mask
Saadet Partisi İl Başkanı Kayın: Tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız
Saadet Partisi İl Başkanı Kayın: Tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız
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Millet İttifakı’nda yer alan CHP ve SP, yerel seçimler öncesi kentte temas halinde. 5 Şubat Pazartesi günü Hikmet Erenkaya, Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın'ı ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ise bugün Halil Kayın ile bir araya geldi.

Saadet Partisi İl Başkanı Kayın: Tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız

CHP İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Halil Kayın, “Gerek 2019 yerel seçimlerinde gerekse 2023 genel seçimlerinde CHP ile sağlıklı bir çalışma zemini yakaladık. Seçim süreçlerinde dostluklar oluştu. Bugün ise ilçe, il ve genel merkez olmak üzere CHP ile yerel seçim işbirliği için görüşüyoruz. Özel çalışmalar var, yol alınmış yerler ve daha da olgunlaşabilecek ilçeler var.

Saadet Partisi İl Başkanı Kayın: Tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız

BAŞİSKELE, DERİNCE VE İZMİT ÖNCELİĞİMİZ

Sürece rağmen il başkanlığımıza CHP’li isimler tarafından gerçekleşen ziyaretler bir nezaket ziyaretiydi. İşbirliği için heyetlerimiz görüşüyor, işbirliği nezaket ziyaretlerinde çok kısa ve başlık halinde konuşuldu. Ziyaretler benim yeni il başkanı olmam sebebiyle bir hayırlı olsun ziyareti havasındaydı. Ziyaretten bağımsız olarak şunları söylemek isterim Başiskele önemli. CHP’nin, Karamürsel’de aday çıkarmamız ile ilgili bir rahatsızlık duymaması gerekir çünkü ortada aykırı bir durum yok. Başiskele, Derince ve İzmit için işbirliği önceliğimiz fakat tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Kayın: Tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız

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07 Şub 2024 - 23:16 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Yavuz - Görüşün görüşün 31 marttan sonra partiye kilit vurursunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 10:08
03

Gultepeli Emekli - Neden işbirligi? Tek başınıza seçimlere girme cesaretiniz yok mu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 10:05
02

Yılmaz Aydın - Başiskele için her türlü fedakarlığa değer mi?

Fedakarlık derken oy verdiğiniz CHP'nin icraatlarına ortak olmak demek istiyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 10:03
01

Emekli - YANLIZ GIRMEYIN YANINIZA DEM. CHP YI DE ALIN YOKSA SECIMLERDE ISMINIZ CIKMAZ.INSANLAR SABIRSIZLIKLA SIZLERI BEKLIYORLAR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 10:03
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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