Saadet Partisi İl Başkanı Kayın: Tüm ilçelerde seçim olması taraftarıyız

Millet İttifakı’nda yer alan CHP ve SP, yerel seçimler öncesi kentte temas halinde. 5 Şubat Pazartesi günü Hikmet Erenkaya, Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın'ı ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ise bugün Halil Kayın ile bir araya geldi.

CHP İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Halil Kayın, “Gerek 2019 yerel seçimlerinde gerekse 2023 genel seçimlerinde CHP ile sağlıklı bir çalışma zemini yakaladık. Seçim süreçlerinde dostluklar oluştu. Bugün ise ilçe, il ve genel merkez olmak üzere CHP ile yerel seçim işbirliği için görüşüyoruz. Özel çalışmalar var, yol alınmış yerler ve daha da olgunlaşabilecek ilçeler var.

BAŞİSKELE, DERİNCE VE İZMİT ÖNCELİĞİMİZ

Sürece rağmen il başkanlığımıza CHP’li isimler tarafından gerçekleşen ziyaretler bir nezaket ziyaretiydi. İşbirliği için heyetlerimiz görüşüyor, işbirliği nezaket ziyaretlerinde çok kısa ve başlık halinde konuşuldu. Ziyaretler benim yeni il başkanı olmam sebebiyle bir hayırlı olsun ziyareti havasındaydı. Ziyaretten bağımsız olarak şunları söylemek isterim Başiskele önemli. CHP’nin, Karamürsel’de aday çıkarmamız ile ilgili bir rahatsızlık duymaması gerekir çünkü ortada aykırı bir durum yok. Başiskele, Derince ve İzmit için işbirliği önceliğimiz fakat tüm ilçelerde işbirliği olması taraftarıyız” dedi.