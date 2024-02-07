Kablo hırsızları yakalandı

Körfez ilçesinde farklı tarihlerde Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel bir lojistik firmasına ait toplam değeri 50 bin lira olan aydınlatma kablolarının çalınması ile ilgili soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların M.Y. ve Ö.Ö. oldukları tespit edildi. İki kişi Körfez ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki kişi bugün adliyeye sevk edildi. M.Y. Ve Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.