Kablo hırsızları yakalandı

Körfez ilçesinde farklı tarihlerde Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel bir lojistik firmasına ait toplam değeri 50 bin lira olan aydınlatma kablolarının çalınması ile ilgili soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların M.Y. ve Ö.Ö. oldukları tespit edildi. İki kişi Körfez ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki kişi bugün adliyeye sevk edildi. M.Y. Ve Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi