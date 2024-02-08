Ağaçların kökleri temizlendi

Adnan Menderes Caddesi üzerindeki kaldırımların gelişi güzel döşendiğini iddia eden vatandaşlar ağaçların köklerine dökülen beton nedeniyle ağaçların tehlike altında olduğunu söyledi. Bunun üzerine tramvay projesini yapan Ulaştırma Bakanlığı ağaçların altlarını temizletti ve ağaçların köklerini koruyan suyun köklere gitmesini sağlayacak olan özel taşlarla ağaçların çevresini düzenleyecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.