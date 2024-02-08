Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama

Bakanlık, Azerbaycan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Bugün Azerbaycan'da yapılan seçimin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Seçimlerin, işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği sağduyunun takdirle karşılandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.