Düğün fuarı için toplantı yapılacak

Kocaeli Düğün Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma Geliştirme Derneği (KODED), sektördeki önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Düğün ve evlilik fuarı için 8 Şubat Perşembe günü, saat 11.00'da Dival Restoran'da basın toplantısı düzenleyecek. KODED toplantıda fuar ile ilgili tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacak.