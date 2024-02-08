Kocaeli’de DAEŞ’lilere operasyon

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 33 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-49” Operasyonu’nda 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, “Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin kimseye göz açmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün çabalarıyla mücadelemize aralıksız devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerimizce düzenlenen operasyonlarda Adana’da 5, Adıyaman’da 3, Afyonkarahisar’da 17, Ankara’da 8, Antalya’da 3, Bingöl’de 1, Bitlis’te 1, Bolu’da 4, Bursa’da 2, Çorum’da 3, Diyarbakır’da 7, Düzce’de 1, Eskişehir'de 1, Elazığ'da 2, İstanbul'da 2, Gaziantep'te 6, İzmir’de 11, Karabük'te 1, Kayseri'de 5, Kırıkkale'de 1, Kırşehir’de 6, Kilis’te 6, Kocaeli’de 3, Konya’da 4, Kütahya’da 1, Manisa’da 9, Mardin’de 3, Mersin’de 6, Muğla’da 2, Sakarya’da 8, Samsun’da 2, Şanlıurfa’da 11, Yalova’da 2 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.