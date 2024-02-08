Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Bursa'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini katletti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da yaşanan bir aile faciasında 29 yaşındaki A.Y., tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini öldürdü.

Bursa'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini katletti! mask
Bursa'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini katletti!
Bursa'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini katletti!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta meydana geldi.

Akşam saatlerinde 7 yaşındaki oğluyla ailesinin evine gelen Abdulsamet Y. ile babası S.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya giren annesi Z.Y. ve kardeşi M.Y.,Abdulsamet Y.'yi odadan çıkararak kavgayı önlemek istedi.

Bu sırada Abdulsamet Y., yatak odasından aldığı pompalı tüfekle salonda bulunan aile fertlerinin üzerine ateş açarak, önce babası S.Y.'yi ardından da annesi Z.Y. ile kardeşi M.Y.'yi vurdu.

Açılan ateşte, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan anne Z.Y. ile baba S.Y. olay yerinde hayatını kaybettti.

Bursa'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini katletti!

YARALI KURTULAN KARDEŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

İlk saldırıdan yaralı kurtulan M.Y. evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada, mutfaktan ekmek bıçağı alan Abdulsamet Y., 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde kardeşinin boğazını keserek öldürdü.

Bursa'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini katletti!

Silah sesleri ve M.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 7 yaşındaki oğlu ile evde bekleyen Abdulsamet Y.'yi gözaltına aldı.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından S.Y., Z.Y. ile M.Y.'nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, Abdulsamet Y., polis merkezine götürülürken 7 yaşındaki oğlu koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

# polis

08 Şub 2024 - 09:07 Bursa- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.448.052 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü mask
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Bursa'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini katletti! mask
Bursa'da aile faciası: Anne, baba ve kardeşini katletti!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı mask
Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama mask
Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri şov, biz derman peşindeydik mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri şov, biz derman peşindeydik
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı mask
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL