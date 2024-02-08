Kalp krizi geçiren muhtar adayı yaşamını yitirdi

İSU Gölcük Şube Müdürlüğü’nden emekli olan, Şirinköy Mahallesi Muhtar adayı Osman Sandıkçı, dün kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Bir dönem AK Parti Şirinköy Mahalle Başkanlığı görevinde de bulunan Osman Sandıkçı’nın ölümü üzüntü yarattı. Osman Sandıkçı’nın cenazesi bugün Gölcük Bağdat Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Turan Eker - Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insaallah
Emin’e - Canım eniştem mekanın cennet olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.