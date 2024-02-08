Azerbaycan'da halk bir kez daha Aliyev dedi

Azerbaycan'da halk, erken cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 19.00'da sona erdi.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları da oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi, farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izliyor. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de takip etti.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarıştı.

ALİYEV KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE SEÇİMİ YÜZDE 92,1 OYLA KAZANDI

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 92,1 oyla kazandığını duyurdu.

Seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığını bildiren Penahov, katılım oranının yüzde 76,73 olduğunu belirtti.

Penahov, açılan sandık oranının yüzde 54,47 olduğunu bildirerek, İlham Aliyev'in oyların yüzde 92,1'ini aldığını bildirdi.

Aliyev'i yüzde 2,2 oyla bağımsız aday Zahid Oruç'un takip ettiğini belirten Penahov, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa'nın yüzde 1,99, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev'in yüzde 1,78, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in yüzde 0,79, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev'in yüzde 0,66, bağımsız aday Fuat Aliyev'in ise yüzde 0,48 oy aldığını aktardı.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

GALİP HALKIN GALİP LİDERİ

Azerbaycan'ın son 21 yılında imzası bulunan İlham Aliyev, girdiği son seçimi de kazanarak 5. kez seçim zaferi yaşadı.

Haydar Aliyev'in vefatı üzerine 2003'te yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı görevini üstlenen İlham Aliyev, 21 yıllık yönetiminin ardından "galip halkın galip lideri" sloganıyla girdiği son seçimi de kazandı.

Yönetimi boyunca Haydar Aliyev'in politikalarını sürdüren Aliyev, yıllardır işgal altında olan Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan işgalinden kurtararak, hem babası Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirdi hem de yönetimini zaferle taçlandırdı.

İlham Aliyev'in yıllar süren diplomatik mücadelesi, orduda yaptığı reformlar ve Azerbaycan askerlerinin destansı mücadelesi 2. Karabağ Savaşı'nda zafer getirdi. Karabağ zaferi ile Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel rolü pekişti, bölgede yeni jeopolitik realiteler ve fırsatlar doğdu.

Karabağ'da elde edilen zafer, İlham Aliyev'in kariyerindeki en önemli başarı olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Bugün Azerbaycan'da yapılan seçimin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Seçimlerin, işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği sağduyunun takdirle karşılandığı belirtildi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRDİ

İlham Aliyev, 21 yıllık iktidarı döneminde kardeş ülke Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdi. Aliyev'in iktidarı döneminde hem Türkiye ile çok sayıda enerji ve ulaştırma projeleri hayata geçirildi hem de 15 Haziran 2021'de Şuşa Beyannamesi imzalanarak ilişkileri müttefiklik düzeyine çıkarıldı. İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la şahsi dostluğu da iki ülke ilişkilerine ivme kazandırdı.

İlham Aliyev, Türkiye'nin olmadığı ama Türkiye aleyhine beyanların seslendirildiği toplantılarda, "Türkiye yoksa, Azerbaycan var, kardeşim Erdoğan yoksa ben varım." diyerek tavrını ortaya koydu.

Tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı hedef edinen İlham Aliyev, Azerbaycan'ın coğrafi konumunu pozitif senaryoların hayata geçirildiği mekana dönüştürdü. Azerbaycan, İlham Aliyev döneminde küresel siyasette işbirliklerinin gelişmesine katkı sunan önemli aktör haline geldi.

İlham Aliyev'in hayata geçirdiği kalkınma hamleleri ve enerji politikaları sayesinde Azerbaycan ekonomik ve siyasi bağımsızlığını pekiştirdi. Bu dönemde enerji üreticisi olarak Azerbaycan'ın konumu sağlamlaştırıldı, Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyan, bir ayağı da TANAP olan 3 bin 500 kilometrelik hat inşa edildi.

Türkiye ile Azerbaycan'ı demir ağlarla bir birine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı da İlham Aliyev döneminde hayata geçirildi.

Modern teknolojilere önem veren Aliyev, Azerbaycan'da uzay teknolojilerinin gelişmesi için de çaba harcadı. Aliyev döneminde Azerbaycan uzaya gözlem ve telekomünikasyon uyduları gönderdi. Azerbaycan, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

2024'ü "Yeşil bir dünya için dayanışma yılı" ilan eden Aliyev, yeni dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirip ihracatı çeşitlendirmeyi ve çevre dostu sektörler oluşturmayı hedef olarak belirledi.

Aliyev'in yeni dönemdeki başlıca hedefleri ise Ermenistan'la kalıcı barışın sağlanması ve işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyasının devam ettirilmesi olacak.

Kaynak: AA