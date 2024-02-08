Böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi

İzmit Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Akal bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. İbrahim Akal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. DEVA Partisi eski Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Suat Akal ile Cemil ve Murat Akal kardeşlerin babası İbrahim Akal’ın cenazesi bugün İzmit Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sadıklar Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.