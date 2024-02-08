Bağdat'ta patlama sesleri: Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü

Haber ajansı AFP'ye konuşan güvenlik kaynakları, araçtakilerin İran yanlısı Kataib Hizbullah örgütü yöneticileri olduğunu söyledi.

Kataib Hizbullah, 3 Amerikalı askerin öldüğü Ürdün saldırısı ile gündeme gelmişti.

Reuters ise Iraklı yetkililere dayandırdığı haberinde, araçta İran yanlısı bir diğer silahlı grup olan Haşdi Şabi yöneticileri olduğunu aktardı. Aracın Bağdat'ın doğusunda 3 füze ile vurulduğu, en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD ORDUSU VURDU

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta dün saat 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Kataib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırıda sivil zayiat veya kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin askerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceği bildirildi.

IRAK "EGEMENLİĞE DÜŞMANCA SALDIRI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, "Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Hafaci, saldırının Irak'ın egemenliğine karşı "düşmanca ihlal" olduğunu kaydederek, bunun bölgeye tehlikeli yankılarının olacağını vurguladı.

HAMAS, ABD'NİN DÜZENLEDİĞİ SALDIRIYI KINADI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanının hedef alındığı Bağdat'a yönelik saldırı kınandı.

Açıklamada, söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğine yönelik bir ihlal niteliğinde olduğu, "İsrail işgaline ve onun yayılmacı projelerine hizmet ettiği" ifade edildi.

"BÖLGEDE ARTAN GERİLİMİN SORUMLUSU ABD'DİR"

ABD'nin, Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırıma destek verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bölgede artan gerilimin sorumlusu ABD'dir." denildi.

Açıklamada, "Filistin topraklarındaki siyonist işgal sona vermedikçe bölgede istikrarın sağlanamayacağı" vurgulandı.

HAŞDİ ŞABİ ÖRGÜTÜ

Haşdi Şabi, Türkçe adıyla "Halk Seferberlik Güçleri", çoğunlukla Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Yezîdîleri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, Irak hükümetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran örgüt olarak biliniyor.

HAŞDİ ŞABİ ÖRGÜTÜ NASIL KURULDU?

Haşdi Şabi, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı ulusal seferberlik talep eden mezhepsel olmayan bir fetva üzerine kuruldu.

Örgüt, var olan milisleri Haziran 2014'te Irak İçişleri Bakanlığı'nın "Halkın Seferberlik Komitesi"ne bağladı. Örgüt, Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinden ve mezhepsel kan dökmekten suçlanmış, ancak Irak hükümet yetkilileri bu ihlallerin münferit olaylar olarak nitelendirmiş ve küçük cezai tedbirler almıştı.

19 Aralık 2016'da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Haşdi Şabi'yi silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onayladı. Bu birliktelikle örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanlığına tabi oldu. Örgüt, 21 Mart 2017'de Özel Kuvvetler Bölümü kurmak için özel kuvvetler kursunun açıldığını açıkladı. Eğitim programı, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nin talimatıyla çeşitli misyonları kapsadı.

Kaynak: NTV