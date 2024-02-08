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Gazze'de ateşkes umudu sona erdi

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Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.

Gazze'de ateşkes umudu sona erdi mask
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İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar beşinci ayına girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın onay verdiği rehine takası ve ateşkes önerisini redddetti.

Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunarak, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİNE SESLENDİ

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

ORDUYA REFAH KENTİNE SALDIRI EMRİ

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik" diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmasının ardından burasının nasıl idare edileceği sorulan Netanyahu, Hamas'ın "bir kısmı değil bütünüyle ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail ordusu ve güvenlik güçleriyle Gazze'nin sonsuza kadar silahsızlandırıldığından emin olacaklarını" ileri sürdü.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Bayındırlık ve Yardım Ajansı'nın (UNRWA) misyonunun sonlandırılması için süreci başlattıklarını ve Blinken'ı bu konuda bilgilendirdiğini kaydetti.

"Kesin zaferle" neyi kastettiği sorulan Netanyahu, Hamas'ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaya yaklaştıklarını, "Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde yeniden hakimiyet sağladığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını" dile getirdi.

Netanyahu, Gazze'ye gönderilen insani yardımların artırılması emrini kendisinin vermediğini savunarak, "sağlanan asgari insani yardımın savaşa devam etmek için gerekli olduğunu" ifade etti.

HAMAS'IN ASKERİ HAKİMİYETİNİ BİTİRME HEDEFİ

Hamas ile karşılıklı esir takasında "herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını" vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın bahsettiği esirlerin serbest bırakılması konusunda bir vaatleri olmadığını, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Netanyahu, Gazze'de yönetimi üstlenecek Hamas veya başka yapılara yakın olmayan sivil bir yönetim üzerinde çalıştıklarını ancak bunun için önce Hamas'ın "Gazze'deki askeri hakimiyetini bitirmeyi hedeflediklerini" sözlerine ekledi.

HAMAS'TAN GARANTÖRLÜK AÇIKLAMASI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Hamas'ın Beyrut Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın arabulucu ülkeler üzerinden İsrail hükümetine sunduğu esir takası ve ateşkes mutabakatı hakkında açıklama yaptı.

Hamas'ın kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkesin sağlanması için çalıştığını belirten Hamdan, "Hamas yardım ve yardım malzemelerinin gönderilmesi, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız sivillere yönelik barbarca saldırılarına son verilmesi, yerinden edilenlere güvenli barınma sağlanması, yeniden imarın sağlanması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve tam esir takası için önerilerini mutabakatta sundu" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının en temel insan haklarını bile reddeden İsrail'in tepkilerine rağmen anlaşma mutabakatına Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini dile getiren Hamdan, anlaşma mutabakatının ilan edildiği günden bu yana İsrail'in ısrarla Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma mutabakatına yönelik kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Hamdan, Netanyahu'nun ordusunu Gazze'den çekmeyeceğini ve hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakmayacağını söyledi.

Hamdan, İsrail'deki savaş kabinesinin, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları durdurmaya giden her türlü yolu kesme gayreti içerisinde olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Gazetecilerin, Mısır ve Katar'ın yanı sıra mutabakat anlaşmasında hangi ülkelerin garantör olduğu sorusuna Hamdan, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik" yanıtını verdi.

Hamdan, anlaşma mutabakatına ilişkin meydana gelen gelişmeleri yeniden ele almak için Hamas'tan bir heyetin yarın Kahire'de temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.

BLİNKEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in rehine takası ve ateşkese verdiği olumsuz yanıtın ardından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın yanıtında bazı başarı şansı olmayan talepler olsa da (İsrail'le) anlaşmaya varılması için bir alan yarattığını düşünüyoruz" dedi.

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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08 Şub 2024 - 09:39 - Dünya --- Okunma

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