Estetik masrafını ödememek için kaçmaya kalktı

İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya’daki özel bir hastanede dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.
İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye gitti.
Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı.
AMELİYAT KIYAFETİYLE HASTANEDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için hastaneden kaçmak istedi.
Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu.
Yanına gelen doktor ve hemşirelere yabancı dilde küfür ettiği de öne sürülen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı.
Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.