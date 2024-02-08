Altın fiyatları 8 Şubat... Altında yükseliş devam ediyor. Önceki haftalarda 2 bin TL sınırında kalan gram altın bu hafta 2 bin TL sınırını aştı. Şimdi gözler altın fiyatlarına döndü. İşte, canlı altın tablosu ile 8 Şubat Perşembe (bugün) altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.057,78
2.068,87
ONS ALTIN NE KADAR?
2.032,74
2.032,97
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.198,90
3.269,25
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.795,61
13.037,01
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.377,81
6.538,50
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.795,61
13.037,01
ATA ALTINI NE KADAR?
13.643,39
13.982,86
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.092,36
1.474,77
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.870,58
1.980,43
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.