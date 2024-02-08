Türkiye'de birçok deprem meydana geldi

SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ŞUBAT... Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 8 Şubat Perşembe son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ İKİ DEPREMLE SALLANDI

Kahramanmaraş sabah saatlerinde iki küçük depremle sallandı. İlk deprem 2.3 büyüklüğünde; ikincisi ise 2.7 büyüklüğünde oldu.

ÇORUM'DA 2.4'LÜK DEPREM

Çorum, bu sabah 07.00'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Deprem, 4 metre derinliğinde gerçekleşti.

BOLU'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Depremi yaşayan başka bir il de Bolu oldu. Sabah 7 civarı meydana gelen depremin büyüklüğü 2.5 olarak ölçüldü.

Kaynak: Habertürk