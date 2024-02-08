Türkiye'de birçok deprem meydana geldi

SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ŞUBAT... Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 8 Şubat Perşembe son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ İKİ DEPREMLE SALLANDI
Kahramanmaraş sabah saatlerinde iki küçük depremle sallandı. İlk deprem 2.3 büyüklüğünde; ikincisi ise 2.7 büyüklüğünde oldu.
ÇORUM'DA 2.4'LÜK DEPREM
Çorum, bu sabah 07.00'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Deprem, 4 metre derinliğinde gerçekleşti.
BOLU'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Depremi yaşayan başka bir il de Bolu oldu. Sabah 7 civarı meydana gelen depremin büyüklüğü 2.5 olarak ölçüldü.
Kaynak: Habertürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.