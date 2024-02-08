Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Eğitim

Çifte vatandaşların üniversite kurnazlığı! Şipşak öğrencilik

ABONE OL Google News Sayfamız

Çifte vatandaşlığı olan bazı öğrenciler, üniversiteli olmak için TC vatandaşlığından çıkıyor. 3 milyonu aşkın adayın yarıştığı YKS yerine daha az katılımlı ve daha az sorunun yer aldığı Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na giriyor.

Çifte vatandaşların üniversite kurnazlığı! Şipşak öğrencilik mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milyonlarca adayın üniversiteye girmek için yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları devam ediyor. Çifte vatandaşlığı olan ve sınavı zor bulan bazı adaylar ise yabancı öğrencilerin girdiği, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (TR-YÖS) yöneliyor. Bu sınava girmek için TC vatandaşlığından çıkıyorlar. Böylelikle Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi birçok testin bulunduğu YKS yerine sadece Sayısal Yetenek ve Temel Matematik Testi’nin yer aldığı daha kolay ve daha az sorulu bir sınavla üniversiteli olma şansı yakalıyorlar. Ayrıca sınav yabancı öğrencilere yönelik olsa da soru kitapçığında Türkçe çeviri de bulunuyor. 

‘KAZANMASI DAHA KOLAY’ 

YÖS kursu veren bir kurumla, Türkiye’de bir lisede okuduğumuzu ve çifte vatandaşlığımızın olduğunu belirterek iletişime geçtik. Kurumların yöntem ve süreçle ilgili verdikleri bilgiler şöyle: 

1 Temmuz’a kadar vatandaşlıktan çıkma belgenizin elinizde olması lazım. Süreç ortalama 3-5 ay sürüyor. Kursumuzda bu durumda olan çok sayıda öğrenci var. Eylülden itibaren vatandaşlıktan çıkmaya çalışanlar bulunuyor. Sizin süreciniz bu yıl yetişmezse seneye girersiniz. 2 yıl içerisinde TC vatandaşlığına geri dönme hakkınız var. YKS’de tıp kazanma ihtimali 10.000’de 1, YÖS’te ise 100’de 6. O yüzden YÖS ile kazanmanız daha kolay. 

Çifte vatandaşlığınız varsa TC vatandaşlığından çıkmanız lazım. Birçok adayı bu şekilde üniversiteli yaptık, vatandaşlık sürecinden üniversiteye yerleşene kadar danışmanlık sağlarız. 

Eğer çifte vatandaşsanız ve yurt dışında liseyi bitirdiyseniz çıkmanıza gerek yok ama liseyi burada bitirdiyseniz vatandaşlıktan çıkın. 

YÖS’e girmeniz daha mantıklı çünkü soru sayısı az ve YKS’ye göre daha kolay sorular soruluyor. Devletler için sınavdan iyi puan almanız lazım ama vakıflarda istediğiniz bölüme yerleşebilirsiniz. 

‘GEZDİ, TOZDU AMA KAZANDI’

Sosyal medyada ve forum sitelerinde birçok öğrenci vatandaşlıktan çıkmanın yollarını araştırıyor.  

Bazı öğrenci yorumları şöyle: 

Ailem YÖS’e girmemi istiyor ama sınava 5 ay kala böyle bir riske girmek istemiyorum. 

Sınıf arkadaşım haksızlık olduğunu ama bu hakkını kullanacağını söyledi. Şimdi benimle aynı üniversitede matematik okuyor. 

Arkadaşım da YÖS’ten girdi. Gezdi, tozdu ama mühendislik kazandı. 

Etrafımızda çok göçmen var. Hepsi son sene Türk vatandaşlığından çıkıp tıp okudu, dershaneye bile gitmediler tatil yaparak kazandılar. 

ŞİPŞAK ÖĞRENCİLİK

Devlet üniversitelerinin çoğunluğu öğrenci kabulünde, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na girme şartı istiyor. Ancak vakıf üniversitelerinde yabancı öğrenciler için sınav şartı yok. Bazı vakıf üniversiteleri ise öğrenci kabullerini sadece aracı danışmanlık şirketleri üzerinden yapıyor. Bu alanda hizmet veren yüzlerce şirket, istenilen üniversite ve bölüme kayıt garantisi sunuyor. Ücretler ise 2 bin  dolar ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Milliyet daha önce de YÖS’te uygulanan sahtekarlıklarla ilgili haberler yapmıştı.

AVUKAT: BEN DE YAPTIM

Vatandaşlıktan çıkmak isteyenlere birçok avukat da destek sağlıyor. Öyle ki bu alanda uzmanlaşan avukatlar da var. Kendisinin de YÖS’e girdiğini belirten bir avukat, şunları söyledi: “Çok rahat bir şekilde vatandaşlıktan çıkış işleminizi yaparız. Ben de Bulgaristan vatandaşıydım, YÖS’e girip hukuk fakültesi kazandım. Danışmanlık sağladığımız birçok öğrenci oldu. Doğru bir karar vermişsiniz. Çünkü YÖS, YKS’ye göre çok kolay. Sınav sonrası TC vatandaşlığına dönebilirsiniz. Hatta girmek, çıkmaktan daha kolay.”

Kaynak: Milliyet

# Türkiye, sosyal, dolar, VAR, hizmet

08 Şub 2024 - 10:02 - Eğitim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.448.052 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu mask
Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu
KOÜ’lü akademisyenler geliştirdi: Solunumu destekleyip göğüs kafesi içinden kalp masajı yapabilecek cihaz mask
KOÜ’lü akademisyenler geliştirdi: Solunumu destekleyip göğüs kafesi içinden kalp masajı yapabilecek cihaz
2. ara tatil 2024 ne zaman? MEB ikinci ara tatil yapılacak mı? mask
2. ara tatil 2024 ne zaman? MEB ikinci ara tatil yapılacak mı?
KOÜ’de yeni hedef: Kurumsal akreditasyonu almak mask
KOÜ’de yeni hedef: Kurumsal akreditasyonu almak
Başkan Söğüt: “Heyecanınız hiç azalmasın” mask
Başkan Söğüt: “Heyecanınız hiç azalmasın”
Kocaeli'de okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı mask
Kocaeli'de okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL