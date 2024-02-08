Çifte vatandaşların üniversite kurnazlığı! Şipşak öğrencilik

Milyonlarca adayın üniversiteye girmek için yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları devam ediyor. Çifte vatandaşlığı olan ve sınavı zor bulan bazı adaylar ise yabancı öğrencilerin girdiği, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (TR-YÖS) yöneliyor. Bu sınava girmek için TC vatandaşlığından çıkıyorlar. Böylelikle Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi birçok testin bulunduğu YKS yerine sadece Sayısal Yetenek ve Temel Matematik Testi’nin yer aldığı daha kolay ve daha az sorulu bir sınavla üniversiteli olma şansı yakalıyorlar. Ayrıca sınav yabancı öğrencilere yönelik olsa da soru kitapçığında Türkçe çeviri de bulunuyor.

‘KAZANMASI DAHA KOLAY’

YÖS kursu veren bir kurumla, Türkiye’de bir lisede okuduğumuzu ve çifte vatandaşlığımızın olduğunu belirterek iletişime geçtik. Kurumların yöntem ve süreçle ilgili verdikleri bilgiler şöyle:

1 Temmuz’a kadar vatandaşlıktan çıkma belgenizin elinizde olması lazım. Süreç ortalama 3-5 ay sürüyor. Kursumuzda bu durumda olan çok sayıda öğrenci var. Eylülden itibaren vatandaşlıktan çıkmaya çalışanlar bulunuyor. Sizin süreciniz bu yıl yetişmezse seneye girersiniz. 2 yıl içerisinde TC vatandaşlığına geri dönme hakkınız var. YKS’de tıp kazanma ihtimali 10.000’de 1, YÖS’te ise 100’de 6. O yüzden YÖS ile kazanmanız daha kolay.

Çifte vatandaşlığınız varsa TC vatandaşlığından çıkmanız lazım. Birçok adayı bu şekilde üniversiteli yaptık, vatandaşlık sürecinden üniversiteye yerleşene kadar danışmanlık sağlarız.

Eğer çifte vatandaşsanız ve yurt dışında liseyi bitirdiyseniz çıkmanıza gerek yok ama liseyi burada bitirdiyseniz vatandaşlıktan çıkın.

YÖS’e girmeniz daha mantıklı çünkü soru sayısı az ve YKS’ye göre daha kolay sorular soruluyor. Devletler için sınavdan iyi puan almanız lazım ama vakıflarda istediğiniz bölüme yerleşebilirsiniz.

‘GEZDİ, TOZDU AMA KAZANDI’

Sosyal medyada ve forum sitelerinde birçok öğrenci vatandaşlıktan çıkmanın yollarını araştırıyor.

Bazı öğrenci yorumları şöyle:

Ailem YÖS’e girmemi istiyor ama sınava 5 ay kala böyle bir riske girmek istemiyorum.

Sınıf arkadaşım haksızlık olduğunu ama bu hakkını kullanacağını söyledi. Şimdi benimle aynı üniversitede matematik okuyor.

Arkadaşım da YÖS’ten girdi. Gezdi, tozdu ama mühendislik kazandı.

Etrafımızda çok göçmen var. Hepsi son sene Türk vatandaşlığından çıkıp tıp okudu, dershaneye bile gitmediler tatil yaparak kazandılar.

ŞİPŞAK ÖĞRENCİLİK

Devlet üniversitelerinin çoğunluğu öğrenci kabulünde, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na girme şartı istiyor. Ancak vakıf üniversitelerinde yabancı öğrenciler için sınav şartı yok. Bazı vakıf üniversiteleri ise öğrenci kabullerini sadece aracı danışmanlık şirketleri üzerinden yapıyor. Bu alanda hizmet veren yüzlerce şirket, istenilen üniversite ve bölüme kayıt garantisi sunuyor. Ücretler ise 2 bin dolar ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Milliyet daha önce de YÖS’te uygulanan sahtekarlıklarla ilgili haberler yapmıştı.

AVUKAT: BEN DE YAPTIM

Vatandaşlıktan çıkmak isteyenlere birçok avukat da destek sağlıyor. Öyle ki bu alanda uzmanlaşan avukatlar da var. Kendisinin de YÖS’e girdiğini belirten bir avukat, şunları söyledi: “Çok rahat bir şekilde vatandaşlıktan çıkış işleminizi yaparız. Ben de Bulgaristan vatandaşıydım, YÖS’e girip hukuk fakültesi kazandım. Danışmanlık sağladığımız birçok öğrenci oldu. Doğru bir karar vermişsiniz. Çünkü YÖS, YKS’ye göre çok kolay. Sınav sonrası TC vatandaşlığına dönebilirsiniz. Hatta girmek, çıkmaktan daha kolay.”

Kaynak: Milliyet