TEM'de korkutan kaza! Orta refüje giren TIR direklere çarparak durabildi...

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 78 AAY 920 plakalı damperli TIR, orta refüje girerek bariyerlere çarptı, 2 aydınlatma direğini devirdi. Kazada E.B. ile yolcu O.P. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazot ve yağı temizlemek için kumlama çalışması yaptığı sırada trafik ise tek şeritten sağlandı. Öte yandan, kazanın ardından TIR kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.