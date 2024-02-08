Kaza sonrası korkulukları aşıp 4 metre yükseklikten düştü

Mustafa F. idaresindeki 34 DJY 648 plakalı hafif ticari araç, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde, Seher K. yönetimindeki 41 YA 843 plakalı otomobille çarpıştı. Seher K'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp yaklaşık 4 metre yükseklikten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Seher K. ve hafif ticari araçtaki Seçkin A. ile Serkan E, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.