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Ocakta en çok külçe altın kazandırdı

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TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ocakta aylık en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Ocakta en çok külçe altın kazandırdı mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2024 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı.

Buna göre, ocakta en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35 oranında külçe altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 0,58, Amerikan Doları yüzde 0,71, Euro yüzde 0,78, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,51 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 endeksi yüzde 2,96, Amerikan Doları yüzde 3,09, Euro yüzde 3,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,87 ve DİBS yüzde 7,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK KAZANÇLAR

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,30 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,26 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 35,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ ALTINDA

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,93 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro yüzde 12,40, Amerikan Doları yüzde 11,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 20,98 ve DİBS yüzde 48,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 1,69, Amerikan Doları yüzde 2,88, BIST 100 endeksi yüzde 7,75, mevduat faizi (brüt) yüzde 30,88 ve DİBS yüzde 54,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Türkiye

08 Şub 2024 - 10:23 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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