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Başkan Çiftçi, şampiyon sporcuları ağırladı

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Antalya'da düzenlenen Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan Sinem Erdoğan ve Türkiye üçüncüsü Ahmet Eren İyigün’ü makamında ağırladı.

Başkan Çiftçi, şampiyon sporcuları ağırladı mask
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Antalya’da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Çayırova’yı gururlandıran Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları (ÇESK) Sinem Erdoğan ve Ahmet Eren İyigün, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi.

Gurur duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Spor alanında güzel noktalara geldik. Birçok branşta yaklaşık 10 bin sporcumuz var. Hedefimiz çıtayı daha da yükseltmek. Emin adımlarla spor kenti olan Çayırova’mızın her bir bireyinin spor yapmasına vesile olacağız. Kick boksta Sinem Erdoğan kardeşimiz Türkiye birincisi oldu. Ahmet Eren İyigün kardeşimiz de Türkiye üçüncüsü oldu. Bizi gururlandırdılar. Sporda isteyip de çalışınca erişemeyeceğimiz bir sonucun olmadığını bize gösterdiler. Biz birçok branşta bu başarıları elde ediyoruz ve inşallah da elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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08 Şub 2024 - 10:30 Kocaeli/ Çayirova- Spor --- Okunma

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