Kandıra Akçakese-Boşnaklar yolunda üstyapı tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde köy yollarında üstyapı çalışmalarıyla konforlu ulaşım ağı oluşturulmaya devam ediyor. Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 metre uzunluktaki yolda üstyapı çalışmaları tamamlandı. Yol çizgileri çekilerek asfaltlaması tamamlanan yolla Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşım konforu sağlandı. Çizgilerin de çekildiği yola Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 bin 500 ton asfalt, 5 bin 200 tonda plent miks temel serildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.