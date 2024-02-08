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İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor

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Kuş gözlemcilerinin gözde rotası olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, flamingo başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Okan Karataş
Okan Karataş Tüm Haberleri
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor mask
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
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Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden  İzmit Körfezi Sulak Alanı, son dönemde sayıları artan flamingolarla şenlendi. Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki önemli duraklardan olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından ayrı önem taşıyor. Flamingoların uğrak yeri haline gelen, koruma altındaki sulak alan, gün batımında görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi halen adeta görsel bir şölen sunan 351 flamingoya ev sahipliği yapıyor.

İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor

SULAK ALANDA 168 FARKLI TÜR

Ekolojik zenginliğiyle dikkat çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam alanları Şube Müdürlüğü, Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, Samsun 19 Mayıs üniversitesi Öğr. Gör. Dr. A. Cemal Özsemir, kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu ve 40’a yakın gözlemciyle gerçekleştirilen Flamingo Sayımı ve Kuş Gözlem Etkinliğinde gümüş martı, elmabaş patka, dik kuyruk, kum kuşu, gri balıkçılın da aralarında olduğu 28 sayıda tür ve 351 flamingo gözlemlendi. Kuş gözlemcileri, bölgedeki su kuşlarının popülasyonunu belirlemek ve habitatlarını korumak için sahada titizlikle çalıştı.

 

İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor

KENTSEL EKOTURİZM NOKTASI

Alanın şehre çok yakın lokasyonda olmasından dolayı; tüm doğaseverlerin, doğa fotoğrafçılarının, kuş gözlemcilerinin rahat şekilde ulaşabildikleri ve gözlem yapabildikleri alanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir’in ayrı bir önem verdiği ve korunmasında titizlik gösterdiği İzmit Körfezi Sulak Alanı önemli kentsel ekoturizm noktalarından biri durumunda.

İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor
İzmit Körfezi’nde 351 flamingo kanat çırpıyor

Kaynak: Bülten

# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Şub 2024 - 10:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Okan Karataş

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