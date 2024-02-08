İzmit Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odasının LPG istasyonlarında vereceği eğitimin başvuru süresi uzatıldı

İzmit Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ortaklığında LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (POMPACI) eğitim programı için çalışma başlattı. Makine Mühendisleri Odası atölyelerinde gerçekleşecek olan eğitim 2 gün sürecek. Eğitimin sonunda istasyonlarda geçerli olmak üzere sertifikaları verilecek. Başvuru yapmak isteyenler İzmit Belediyesi İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü –İstihdam Birimi’ne 19 Şubat 2024 tarihine kadar Nüfus Hüviyet Cüzdanları ile birlikte başvuru yapabilecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.