Yeni binanın temeli için 30 metre derine iniliyor

RİSKLİ YAPI OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİ
6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı okul binalarının depreme karşı dayanıklılık durumunu tespit etmek için incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucu İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin okul binası da depreme karşı riskli yapı olarak tespit edildi. Bu durumla beraber okul binası hakkında yıkım kararı alındı ve bina yıkıldı.
30 METREDE BİLE ÇAMUR ÇIKIYOR
Bugünlerde yeni okul binasının inşaat çalışmaları sürüyor. Yıkılan eski okul binasının yerine inşa edilecek yeni okul binasının temel bölümündeki çalışmalarda sondaj yapılıyor. Zeminin çürük olduğu öğrenilen okul binası alanında 116 fore kazık çakılacak fakat 30 metre sondaj yapılmasına rağmen hala çamur çıkarılıyor. Çıkan çamurlar okul inşaat alanından kamyonlar aracılığıyla tahliye edilirken dipten çamura gelmemesiyle birlikte fore kazıkların çakılmasına başlanacak. 32 derslikli yeni okul binasını yükseleceği bölgedeki çalışmaların 2025 yılında sona ermesi hedefleniyor.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.