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Kıbrıs gazisi vefat etti

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Derince’de ikamet eden 75 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüdaverdi Kuvvet vefat etti.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Kıbrıs gazisi vefat etti mask
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Derince Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi numara 23’de ikamet eden 75 yaşında Kıbrıs Gazisi Hüdaverdi Kuvvet vefat etti. Kuvvet, akciğer kanserinden tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüdaverdi Kuvvet’in cenazesi bugün Derince 60 Evler Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Derince Şehitler mezarlığında defnedilecek.

# Kocaeli, Derince

08 Şub 2024 - 10:50 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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