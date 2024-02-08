Kıbrıs gazisi vefat etti

Derince Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi numara 23’de ikamet eden 75 yaşında Kıbrıs Gazisi Hüdaverdi Kuvvet vefat etti. Kuvvet, akciğer kanserinden tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüdaverdi Kuvvet’in cenazesi bugün Derince 60 Evler Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Derince Şehitler mezarlığında defnedilecek.