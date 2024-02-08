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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 8.862,37 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı mask
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,36 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 8.862,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 5,22 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyerek, üst üste 10 gün ile Kasım 2022'den bu yana en uzun yükseliş serisini sonlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 8.843,01 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi ise 8.939,72 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeyi sürdürmesinin risk algısını törpülediğini ifade etti.

Yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk "Enflasyon Raporu" toplantısına çevrildiğini aktaran analistler, Enflasyon Raporu ve Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'nun yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.890 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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08 Şub 2024 - 10:58 - Ekonomi --- Okunma

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