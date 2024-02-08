Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşuyor.

Karahan, şunları kaydetti;

Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz.

Politikalarımız, talepteki aşırılığın giderilmesinde etkili olmakla birlikte, perakende satışlarda direnç hala devam etmekte. İç talepteki dengelenme ile son dönemde ithalat eğilimi de zayıfladı. Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor.

Enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşmeyi görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli görmekteyiz.

Öncü veriler son düzenlememizle birlikte TL mevduat faizlerinin yeniden artmaya başladığına işaret etmektedir.

Bireysel kredi büyümesinde dengelenme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Son 5 ayda TL mevduat 2,4 milyar lira artmış, KKM mevduat 1,3 milyar lira azalmıştır.

Kaynak: TRT Haber