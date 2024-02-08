Ahmet Çalık: “Kimseyi işten çıkarmayacağız”

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, "Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Aksine çalışan belediye personeline hak ettiği değeri vereceğiz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız." dedi. Karamürsel Belediye Başkan adayı Çalık kendisine “ Birçok çalışanı işten atacağı yönünde bilgiler geldiğini ve bunun doğru olmadığını” belirtti. Ayrıca konuşmasında; Nefret dilini kendilerinden uzak tutacaklarını, “ sevgi ekip sevgi biçeceklerini “ ve hiçbir ayrım yapmadan tüm Karamürselli vatandaşlar ile el ele verip birlikte Karamürsel’i kibir ve gururdan uzak bir anlayışla yöneteceklerini “ belirtti. Karamürsel’i ileriye taşıyarak her yaşta insan için yaşanır bir kent yaratacaklarını ifade etti. Çalık, "Seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış saymayacağız. Bu savaş değil. Biz bu seçimi, Karamürsel halkının bize sadece beş yıl için verdiği hizmet etme yetkisi olarak göreceğiz." Dediği konuşmasında.

Oy veren veya oy vermeyen bütün Karamürsellilere adil ve eşit hizmet vermeyi, izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacaklarını vurguladı.

Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık, sözlerine şöyle devam etti: "Göreve başladığımız andan itibaren belediyede liyakat ve ehliyeti en büyük kriter olarak göreceğiz. Partizanlık, akrabalık veya başka aidiyetlere asla prim vermeyeceğiz. Belediyemizin çalışanlarını mesai arkadaşımız olarak kabul edeceğiz. Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Ve hiçbir kimsenin bizden çekinmesine, endişe etmesini gerektirecek bir düşüncemiz, niyetimiz yok. Seçim kazanmak uğruna belediye personelini işlerinden olacakları yalanı ile ürkütmeye çalışıyorlar. Ekmeğinin peşinde olan, mesai arkadaşlığı yapacağımız belediye personelimiz rahat olsun. Biz çalışanın ekmeği ile oynamaya değil, ekmeği büyütmeye geliyoruz. Bunun yanında Sosyal yardımlara adalet kavramı içinde devam edeceklerini." Özellikle belirtti. Ahmet Çalık, Karamürsel yönetilirken betonlaşma uğruna insan gerçeğinin ihmal edildiğini ve yok sayıldığını ileri sürerek, belediyecilikte herkesin bir zihniyet devrimine ihtiyacı olduğunu bilimle, ortak akılla ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla kenti yönetmeye talip olduklarını söyledi.

Kaynak: BÜLTEN