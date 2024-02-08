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Babası izin vermeyince kaçtı: 13'ünde düğün yapıldı, 14'ünde anne oldu

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Kocaeli'de 2015 yılında 13 yaşındayken evlenen kız çocuğu, 14 yaşında anne oldu. Kız çocuğunun hastanede doğum yapmasıyla bebeğin babası hakkında kamu davası açıldı. Şu an 20 yaşında olan genç kız, "Bebeğim 2-3 aylıkken O.Ö. ile ayrıldık ve ben babaevine döndüm. İlk evliliğimde zorlamaya maruz kalmadım, şikayetçi değilim. Reşit olduktan sonra başkasıyla evlendim. Kızım da şu an 7 yaşına girdi" dedi.

Babası izin vermeyince kaçtı: 13'ünde düğün yapıldı, 14'ünde anne oldu mask
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Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında 12 yaşında olan S.B. ile 16 yaşındaki O.Ö. tanışarak gönül ilişkisi kurdu. İddiaya göre, O.Ö. ailesi ile birlikte gelip S.B'yi istedi ancak baba, kızının yaşının küçük olması nedeniyle evlenmelerini istemedi. S.B., iki kez evden kaçarak O.Ö'nün yanına gidince aileler bir yıl sonra 13 yaşındaki S.B. ile 17 yaşındaki O.Ö'nün düğününü yaptı. Bir süre sonra çiftin bir bebeği de oldu. S.B. hastanede doğum yaptı. Hastane yetkililerinin durumu bildirmesiyle O.Ö. hakkında kamu davası açıldı. S.B. ise doğumdan 2-3 ay sonra O.Ö'den ayrılarak, babaevine döndü.

"14 YAŞINDA ANNE OLDUM"

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, S.B. ise duruşmaya adli görüşme odasından bağlandı. S.B., Gebze Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü psikoloğu eşliğinde ifade verdi. Yaşananları anlatan S.B., "Şu an 20 yaşındayım. Sanık O.Ö.'yü komşumuz olması sebebiyle tanırım. O.Ö. ile telefonla konuşmaya başlayarak gönül ilişkimiz oldu. O.Ö. ailesi ile birlikte beni gelip istediler ancak 12 yaşında olduğum için babam izin vermedi. Bunun üzerine O.Ö'ye kaçtım ancak babam beni geri aldı. Bir sene sonra 13 yaşındayken tekrardan O.Ö'ye kaçtım. Evlenmek istediğimizi söyledik. İki kez evden kaçtığım için ailem evlenmemize müsaade etti. 13 yaşındayken İzmit'te düğünümüz oldu. Evlenmeden cinsel birlikteliğimiz olmadı. 14 yaşındayken anne oldum, kızım dünyaya geldi. Bebeğim 2-3 aylıkken O.Ö. ile ayrıldık ve ben babaevine döndüm. İlk evliliğimde zorlamaya maruz kalmadım, şikayetçi değilim. Reşit olduktan sonra başkasıyla evlendim. Kızım da şu an 7 yaşına girdi" dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

# ifade, Kocaeli, İzmit, Gebze, ceza

08 Şub 2024 - 11:13 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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