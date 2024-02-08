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08 Şub 2024 - 11:17- Gündem G:

Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında

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UlaşımPark kontrol merkezini hizmete alan Büyükşehir, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını 7/24 takip ederek güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor.

Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında mask
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UlaşımPark A.Ş. bünyesinde yer alan otobüslerin izlendiği kontrol merkezini hizmete açtı. Körfez'de inşası tamamlanan yeni kontrol merkezini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve UlaşımPark AŞ Genel Müdürü Serhan Çatal ziyaret etti.

Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, "UlaşımPark Kontrol Merkezi binasını hizmete alarak otobüs, tramvay ve otoparklar ile şehirlerarası otobüs terminalinde güvenlik ve denetimi de üst seviyeye çıkardık. Kocaelililere daha güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Belediyemize bağlı otobüslerde, tramvaylarda, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ve otoparklarda denetim ve kontrol en üst seviyede gerçekleşmeye devam edecek" dedi.

Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında

"Kontrol hizmetini sürekli olarak sağlıyor"

Kontrol merkezinde 7/24 denetim ve kontrol yapıldığını kaydeden Gündoğdu, "UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen yeni kontrol merkezi, toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli ve kesintisiz seyretmesi adına gerek araç takip ve kamera sistemleriyle güzergah, yolcu yoğunluğu, sürücü sürüş denetimleri ve trafik güvenliği gibi bir çok alanda uzaktan kontrollerle tüm araçlarda anlık takip ve kontrol hizmetini sürekli olarak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında
Kocaeli'de toplu taşıma 7/24 kontrol altında

Kaynak: İHA

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08 Şub 2024 - 11:17 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Murat - Tüm şikayetlere kulak tıkanıyor. Sayın büyükakın, Gelin bazı olaylara şahit olun. İstek taleplere geri dönen yok. Vatandaş olarak çözüm sunuyoruz dönüş yok. Cam duraklar sıkıntılı anlatıyoruz, kırılan dökülen duraklara yeniden cam durak yapılıyor. İsraftır hepimizin cebinden çıkıyor o para

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 11:36
01

Hasan Kaçar - Özel minibusler dışındaki ulaşım araçları mükemmel... Minibüs şoförleri devamlı yolcularla tartışma halinde.. Tramvay da ve otobüslerde hizmet çok daha iyi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 11:30
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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