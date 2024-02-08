Başkan Söğüt: “Her projede sizlerin de imzası var”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Söğüt’e ziyaretlerde; AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri de eşlik etti. Her girdiği iş yerinde esnaf tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Şener Söğüt, esnafın taleplerini de dinledi. Esnafları fırsat buldukça gezdiğini belirten Başkan Söğüt, “ Hizmet anlayışımızın temelinde istişare var. O yüzden sizlerin fikir ve önerileri ile yol haritamızı belirliyoruz” dedi

“BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

“Şehrimizi hep birlikte yönetiyoruz” diyen Başkan Söğüt “Şehir ekonomisine katkı sağlayan kıymetli esnafımız bizim için çok değerli. Biz her zaman esnafımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Bu doğrultuda adımlarımızı atıyoruz. Hamit Kaplan Caddesi’ni yeniledik. Belen Caddesi de ışıklandırma sonrasında ayrı bir güzel oldu.

BELEN CADDESİ GÜZEL OLDU

5 yıl boyunca yapılan her hizmette sizlerin de imzası var. Sizlerin desteği, fikir ve önerileri ile projeleri hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı şiar ile yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle bizler de yeni hizmetleri Körfezimize kazandırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt esnafın çay ikramını da kırmadı birlikte soba etrafında sıcak çayı muhabbetle birleştirdi.

Kaynak: Bülten