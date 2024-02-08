İbadethanelerin eksiklikleri gideriliyor

Körfez Belediyesi tarafından ibadethanelere yönelik tadilat ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği huzurlu bir ibadet için camilere birçok hizmet götüren Körfez Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda istekleri karşılamaya devam ediyor. Körfez Belediyesi boya, badana, tadilat, bakım onarım, çevre düzenlemesi, sundurma gibi birçok alan da hizmet veriyor.

BEŞ CAMİDE ONARIM BİTTİ

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, halkın talep ettiği yerlere hizmet götüren ekipler beş yerde daha çalışmalarını bitirdi. Ekipler, Hereke Kışladüzü Merkez Camii’ nde ve Kirazlıyalı Ayvacıkdere Camii’ nde dekoratif musallalı sundurma, Sultan Selim Mahallesi Hz. Ali Camii’ nde yağmur oluğu yapımı, sundurma ve mebran yapımı, Yeniyalı Mahallesi Yeniyalı Camii’nde sundurma ve oluk tamiratı ve son olarak da Esentepe Mahallesi Tekkeliler Camii’ nde oluk ve mebran yapımının tamamlandığını söyledi.

Kaynak: Bülten