Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

İbadethanelerin eksiklikleri gideriliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediyesi tarafından ibadethanelere yönelik tadilat ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

İbadethanelerin eksiklikleri gideriliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediyesi tarafından ibadethanelere yönelik tadilat ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği huzurlu bir ibadet için camilere birçok hizmet götüren Körfez Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda istekleri karşılamaya devam ediyor. Körfez Belediyesi boya, badana, tadilat, bakım onarım, çevre düzenlemesi, sundurma gibi birçok alan da hizmet veriyor.

 

BEŞ CAMİDE ONARIM BİTTİ

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, halkın talep ettiği yerlere hizmet götüren ekipler beş yerde daha çalışmalarını bitirdi. Ekipler, Hereke Kışladüzü Merkez Camii’ nde ve Kirazlıyalı Ayvacıkdere Camii’ nde dekoratif musallalı sundurma, Sultan Selim Mahallesi Hz. Ali Camii’ nde yağmur oluğu yapımı, sundurma ve mebran yapımı, Yeniyalı Mahallesi Yeniyalı Camii’nde sundurma ve oluk tamiratı ve son olarak da Esentepe Mahallesi Tekkeliler Camii’ nde oluk ve mebran yapımının tamamlandığını söyledi.

 

Kaynak: Bülten

# hizmet, Körfez
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Söğüt: “Her projede sizlerin de imzası var” mask
Başkan Söğüt: “Her projede sizlerin de imzası var”
Başkan Söğüt’ten Miraç Kandili Mesajı mask
Başkan Söğüt’ten Miraç Kandili Mesajı
Konyalı ragbiciler Körfez’de hazırlanıyor mask
Konyalı ragbiciler Körfez’de hazırlanıyor
Başkan Söğüt: “Heyecanınız hiç azalmasın” mask
Başkan Söğüt: “Heyecanınız hiç azalmasın”
Başkan Söğüt’ten MHP ve BBP’ye ziyaret mask
Başkan Söğüt’ten MHP ve BBP’ye ziyaret
Başkan Söğüt esnafı gezdi mask
Başkan Söğüt esnafı gezdi
Körfez Belediyesi’nden yüzde 77 zam mask
Körfez Belediyesi’nden yüzde 77 zam
Çocuklar ‘Sertaç Abi’ ile buluştu mask
Çocuklar ‘Sertaç Abi’ ile buluştu
Başkan Söğüt: “İnsana dokunan projeler yaptık” mask
Başkan Söğüt: “İnsana dokunan projeler yaptık”
Körfez’de asfalt serimleri devam ediyor mask
Körfez’de asfalt serimleri devam ediyor

08 Şub 2024 - 11:35 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.448.052 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Başkan Söğüt: “Her projede sizlerin de imzası var” mask
Başkan Söğüt: “Her projede sizlerin de imzası var”
İzmit Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odasının LPG istasyonlarında vereceği eğitimin başvuru süresi uzatıldı mask
İzmit Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odasının LPG istasyonlarında vereceği eğitimin başvuru süresi uzatıldı
Kandıra Akçakese-Boşnaklar yolunda üstyapı tamam mask
Kandıra Akçakese-Boşnaklar yolunda üstyapı tamam
Büyükşehir İtfaiyesi’nden Tekirdağ’da eğitim mask
Büyükşehir İtfaiyesi’nden Tekirdağ’da eğitim
Yeni binanın temeli için 30 metre derine iniliyor mask
Yeni binanın temeli için 30 metre derine iniliyor
Kanuni MTAL’de çatı onarımı mask
Kanuni MTAL’de çatı onarımı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL