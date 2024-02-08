Haldız’ın binasını deprem yıkamadı!

42 KATLI ICONOVA PLAZA
Gazeteci Yazar Galip Ataman, Bizimyaka Kocaeli’de 6 Şubat depreminin yıldönümünde Haldız İnşaat’ın Gaziantep’te yaptığı Iconova Plaza’nın depremde en ufak hasar görmemesini gündeme getirdi.
Yüzbinlerce konutun yıkıldığı on binlerce kişinin vefat ettiği 11 ili doğrudan etkileyen asrın felaketinde, müteahhitliğini Macit Haldız’ın sahibi Haldız İnşaatın yaptığı Gaziantep’teki 7 kule, 3 bağlantı bloku, 2 mağaza katı, 2 sosyal ve kültürel etkinlikten oluşan 42 katlı Iconova Plaza yıkılmadı, tek kişinin burnu bile kanamadı.
518 BİN KONUT YIKILDI
6 Şubat’ta peş peşe gelen 7.7 ve 7.6 depreminde 128 bini orta derecede olmak üzere toplam 518 bin konut ağır hasar aldı ve yıkıldı. 54 bin kişinin hayatını kaybettiği depremde 107’bin kişi yaralanırken “yapım kusurları” bulunan müteahhitler tutuklanmıştı. Macit Haldız ise Kocaeli’nin markası olarak gururla dolaşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.