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08 Şub 2024 - 11:38- Gündem G:

Haldız’ın binasını deprem yıkamadı!

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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen asrın felaketinde Haldız İnşaat’ın müteahhitliğini yaptığı Gaziantep’teki 42 katlı Iconova Plaza en ufak hasar dahi görmedi. Kusurları bulunan müteahhitler tutuklanırken, Macit Haldız ise gururla dolaşıyor.

Haldız’ın binasını deprem yıkamadı! mask
Haldız’ın binasını deprem yıkamadı!
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42 KATLI ICONOVA PLAZA

Gazeteci Yazar Galip Ataman, Bizimyaka Kocaeli’de 6 Şubat depreminin yıldönümünde Haldız İnşaat’ın Gaziantep’te yaptığı Iconova Plaza’nın depremde en ufak hasar görmemesini gündeme getirdi.

Yüzbinlerce konutun yıkıldığı on binlerce kişinin vefat ettiği 11 ili doğrudan etkileyen asrın felaketinde, müteahhitliğini Macit Haldız’ın sahibi Haldız İnşaatın yaptığı Gaziantep’teki 7 kule, 3 bağlantı bloku, 2 mağaza katı, 2 sosyal ve kültürel etkinlikten oluşan 42 katlı Iconova Plaza yıkılmadı, tek kişinin burnu bile kanamadı.

Haldız’ın binasını deprem yıkamadı!

518 BİN KONUT YIKILDI

6 Şubat’ta peş peşe gelen 7.7 ve 7.6 depreminde 128 bini orta derecede olmak üzere toplam 518 bin konut ağır hasar aldı ve yıkıldı. 54 bin kişinin hayatını kaybettiği depremde 107’bin kişi yaralanırken “yapım kusurları” bulunan müteahhitler tutuklanmıştı. Macit Haldız ise Kocaeli’nin markası olarak gururla dolaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, sosyal

08 Şub 2024 - 11:38 Gaziantep- Gündem --- Okunma

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