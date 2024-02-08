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Belirtileri influenza ve Covid-19'a benziyor!

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Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür, RSV mikrobunun 1 yaş altı bebekler ile 50 yaş üstü kronik hastalarda çok ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayarak, "RSV mikrobu hızlı yayılabilen ve ilerleyebilen bir akciğer enfeksiyonuna dönüşebiliyor” dedi.

Belirtileri influenza ve Covid-19'a benziyor! mask
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Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür, kış mevsiminde dünyada salgınlara yol açan RSV’nin prematüre bebeklerde de çok ağır enfeksiyonlara sebep olduğunu ifade etti. Ünsür, "RSV mikrobu havada asılı kalmış mikroplar sebebiyle solunum yoluna damlacık yoluyla, göz teması yoluyla da bulaşabilir, 1 yaş altında daha çok enfeksiyonlara sebep olan bu mikrop, yoğun bakım yatışlarına varabilecek kadar ağır akciğer enfeksiyonlarına sebep olur" diye konuştu.

"HAPŞIRIRKEN, ÖKSÜRÜRKEN AĞIZ KAPATMAYI ÇOCUKLARIMIZA ÖĞRETELİM"

Son zamanlarda RSV enfeksiyonunun çok ağır seyrettiğinin altını çizen Doç. Dr. Kabakoğlu Ünsür, özellikle kapalı alanlarda bulunmayarak, hasta çocuklarla temasta olmayarak, çocuklar hastaysa kreşe ya da okula göndermeyerek, gönderilmek zorundaysa da maske kullanarak hastalığın yayılmasının önlenebileceğini anlatarak, "Okula giden büyük çocuklarımızda el yıkamanın önemini tekrardan vurgulamak isteriz. Ellerini sabunla köpürterek yıkamaları ve hapşırırken, öksürürken, ağızlarını kollarıyla kapatmalarını çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini ailelere özellikle tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

RSV mikrobunun özel bir tedavisinin olmadığını aktaran Doç. Dr. Kabakoğlu Ünsür, "RSV enfeksiyonunda öksürük, ateş, hırıltı, solunum güçlüğü, iştahsızlık, baş ağrısı, kırgınlık gibi tipik influenza ya da Covid-19’a benzer semptomlar görülebilir. Dolayısıyla bu enfeksiyonda semptomatik tedavi denilen hastaların belirtilerine göre tedavi planlaması yapıyoruz" dedi.

"TEDAVİSİNDE ÖZEL BİR İLACI YOK"

RSV’nin özellikle 1 yaş altı bebeklerde çok ağır enfeksiyonlara sebep olabileceğinden bahseden Doç. Dr. Kabakoğlu Ünsür, şunları söyledi: "Bu tarz belirtileri olan bebekleri özellikle şu son dönemde evde takip etmemeye çalışalım. Çünkü bu RSV mikrobu hızlı yayılabilen ve ilerleyebilen bir akciğer enfeksiyonuna dönüşebiliyor. Tedavisinde de özel bir ilaç yok. Hastalığı sıkı takip edip, duruma göre tedavi etmeye çalışıyoruz.

Genellikle 1 yaş altı ciddi belirtileri olan bebekleri hastaneye yatırarak, damar yolundan sıvı tedavisi uyguluyoruz. Akciğer enfeksiyonunu rahatlatabilmek için solunum yoluyla verilen ilaçlar tercih edebiliyoruz. Ateşlerini düşürmeye çalışıyoruz." Doç. Dr. Kabakoğlu Ünsür, evden takip edilebilecek daha büyük çocuklarda da ailelerin sıvı alımını artırmalarını, düzenli ateş düşürücü kullanmalarını, dengeli beslenmeye dikkat etmelerini ve düzenli uyumalarını tavsiye etti.

50 YAŞ SONRASINI CİDDİ ETKİLEYEBİLİYOR

RSV’nin yol açtığı enfeksiyonun, altta yatan kronik hastalığı bulunmayan 50 yaş altı yetişkinlerde nezle gibi geçirilen bir enfeksiyon olduğunu belirten Doç. Dr. Kabakoğlu Ünsür, 50 yaş üzerinde ise bu enfeksiyonda aynı Covid-19 ve gripte gözlemlendiği gibi çok ciddi sonuçlara ulaşabilen akciğer enfeksiyonlarına bağlı yoğun bakım yatışlarının yaygın olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

# ifade

08 Şub 2024 - 11:47 - Sağlık --- Okunma

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