Baş ağrıları ne zaman tehlikeli? Bu 5 sinyale dikkat

Baş ağrılarınızı geçirmek için sık sık kullandığınız bazı ağrı kesici ilaçların kullanım sıklığı ve dozu arttıkça baş ağrılarına yol açabileceklerini de biliyor musunuz?
Araştırmalar ayrıca bu ilaçların bazen mevcut baş ağrınızı geçirmek yerine o ağrıları daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor. Bu gibi durumlar “aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrıları” olarak tanımlanıyor.
BAŞ AĞRILARI NE ZAMAN TEHLİKELİ
Eğer bir baş ağrısına,
BİR: Baş dönmesi/denge kaybı
İKİ: Bulantı, kusma
ÜÇ: Ateş
DÖRT: Ense sertliği
BEŞ: El ve ayaklarda güç kaybı...
Eşlik ediyorsa o baş ağrılarının vakit geçirmeden ve acil olarak tıbbi bir değerlendirmeden geçirilmesi gerekiyor.
Kaynak: Hürriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.