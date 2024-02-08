Baş ağrıları ne zaman tehlikeli? Bu 5 sinyale dikkat

Baş ağrılarınızı geçirmek için sık sık kullandığınız bazı ağrı kesici ilaçların kullanım sıklığı ve dozu arttıkça baş ağrılarına yol açabileceklerini de biliyor musunuz?

Araştırmalar ayrıca bu ilaçların bazen mevcut baş ağrınızı geçirmek yerine o ağrıları daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor. Bu gibi durumlar “aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrıları” olarak tanımlanıyor.

BAŞ AĞRILARI NE ZAMAN TEHLİKELİ

Eğer bir baş ağrısına,

BİR: Baş dönmesi/denge kaybı

İKİ: Bulantı, kusma

ÜÇ: Ateş

DÖRT: Ense sertliği

BEŞ: El ve ayaklarda güç kaybı...

Eşlik ediyorsa o baş ağrılarının vakit geçirmeden ve acil olarak tıbbi bir değerlendirmeden geçirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Hürriyet