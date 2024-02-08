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Baş ağrıları ne zaman tehlikeli? Bu 5 sinyale dikkat

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Baş ağrısı kendisini göstermeye başladığında hemen ağrı kesicilere sarılanlardansanız aman dikkat! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ağrı kesicilerin sıklığı ve dozu arttıkça baş ağrısına neden olabileceğini söyledi. Peki baş ağrıları ne zaman tehlikeli? Hangi belirtilere dikkat etmek gerekiyor? Uzman isim tek tek anlattı. İşte detaylar...

Baş ağrıları ne zaman tehlikeli? Bu 5 sinyale dikkat mask
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Baş ağrılarınızı geçirmek için sık sık kullandığınız bazı ağrı kesici ilaçların kullanım sıklığı ve dozu arttıkça baş ağrılarına yol açabileceklerini de biliyor musunuz?

Araştırmalar ayrıca bu ilaçların bazen mevcut baş ağrınızı geçirmek yerine o ağrıları daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor. Bu gibi durumlar “aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrıları” olarak tanımlanıyor.

BAŞ AĞRILARI NE ZAMAN TEHLİKELİ

Eğer bir baş ağrısına,

BİR: Baş dönmesi/denge kaybı

İKİ: Bulantı, kusma

ÜÇ: Ateş

DÖRT: Ense sertliği

BEŞ: El ve ayaklarda güç kaybı...

Eşlik ediyorsa o baş ağrılarının vakit geçirmeden ve acil olarak tıbbi bir değerlendirmeden geçirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Hürriyet

08 Şub 2024 - 11:48 - Sağlık --- Okunma

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