Kiracı evi tahliye etmek için bir araba parası istedi

Kira fiyatlarındaki hızlı artışın ardından ev sahipleri ve kiracılar arasında gerilim de yükseldi. Konut kiralarına gelen yüzde 25’lik artış, geçici kanun maddesinin ardından ev sahipleri çareyi kiracıları evden çıkarmaya çalışmakta buldu. Konunun mahkemeye taşınmaması için kiracılarla anlaşmaya çalışan ev sahipleri, bazı kiracıların absürt isteklerinin ardından soluğu adliyede aldı. Son birkaç yıl içerisinde sayısı çokça artan ev tahliye davaları İstanbul özelinde genelde 2 celsede çözülürken, toplam süre ortalama 12 aydan 15 aya kadar değişebiliyor. Yeni açılan mahkemelerle sürelerin kısalması beklense de günümüzde çoğu dava yaklaşık 1 yılda sonuca ulaşıyor.

Ev sahiplerinin, “oğlum gelecek”, “kızım gelecek”, “evi satacağız” gibi bahanelerle kiracısını çıkarmaya, sözleşme yenilememeye, mevcut rakamın 2-3 katı zam talep etmeye başlaması ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıklarını mahkemeye taşıdı. Sulh mahkemelerinin ‘tahliye’ ve ‘kira tespit’ davaları ile katlanırken mahkemeler ise yoğunluktan kitlenmiş durumda.

ÖDEMESİNİ GECİKTİREN KİRACIYA TAHLİYE KARARI

Geçtiğimiz haftalarda ise tahmin edilenden çok daha kısa sürede sonuçlanan bir dava süreci yaşandı. Kira ödemesi geciken bir mülk sahibinin başlattığı icra takibi sonrası kiracı, 7 gün içerisinde buna itiraz etmedi ve 30 günlük süre boyunca da herhangi bir ödeme yapmadı. Bunun üzerine mülk sahibi tahliye talepli icra takibi başlattı. Kiracı 30 günü geçtikten sonra ödemelerini yaptı. Sonrasında icra takibine dava açarak itiraz etti. Mahkeme, icra takibi kararına 7 gün içinde itiraz edilmediği için kararın kesinleşeceğine hükmetti. Kiracıları evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, bazı zamanlarda ilginç isteklerle karşılaşıyor. Taşınma masraflarının karşılanması, gideceği yeni evindeki kiranın belli bir süre ödenmesi gibi istekler ev sahipleri tarafından da uygun görülse de bazı kiracılar bunu bir adım öteye götürüyor.

BİR ARABA PARASI İSTEDİ!

Türkiye’deki en kısa süren ev tahliye davalarından birinin yaşandığını belirten avukat ve arabulucu Tuğba Güzel Karlıdağ, eylül ayında müvekkili adına açtığı tahliye davasını şubat ayının başında kazandıklarını söyledi. Müvekkilinin hali hazırda bir kiracı olduğunu ve oturmak üzere bir ev satın aldığını ancak aldığı evdeki kiracıyı çıkartamadığı için hukuki yollara başvurduğunu söyleyen Avukat Karlıdağ, “İlk duruşması aralık ayında görülen davaya ikinci duruşma için 1 Şubat tarihi verildi. Burada hakim, kiracının evi tahliyesine karar verdi” dedi.

Davalı kiracı tarafının tahliye için neredeyse bir araba parası ödeme istediğini söyleyen Avukat Karlıdağ, “Hakim kısa süre içerisinde net delillere bakarak bir karar verdi. Gereksiz ifadelerle mahkemenin uzamasını engelledi” şeklinde konuştu.

YENİ MAHKEMELERLE SÜREÇ HIZLANACAK

Davanın görüldüğü mahkemenin yeni açılmış bir mahkeme olduğuna dikkat çeken Avukat Karlıdağ, “Mahkemenin iş yoğunluğu azdı, dosya yükü azdı. Hakim de çok seri bir şekilde karar verdi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Karlıdağ, yeni mahkemelerin sayısının arttığı sürece bu tarz davaların sürelerinin kısalacağını belirtti.

Kaynak: Posta