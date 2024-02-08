Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Kiracı evi tahliye etmek için bir araba parası istedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Son yıllarda vatandaşların en çok mağdur olduğu konulardan birisi de konutlarda yaşanıyor. Kira bedellerinin yükselmesiyle eski kiracılar ev sahipleri tarafından çıkarılmaya çalışıyor. Öte yandan ise ev satın alan kişiler ihtiyaçları da olsa kendi evlerine seneler sonra girebiliyor. Bu tarz bir tahliye davasının süreci yaklaşık 1 yıl sürerken şubat ayının başında bir davada rekor denebilecek kadar kısa sürede tahliye kararı alındı.

Kiracı evi tahliye etmek için bir araba parası istedi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kira fiyatlarındaki hızlı artışın ardından ev sahipleri ve kiracılar arasında gerilim de yükseldi. Konut kiralarına gelen yüzde 25’lik artış, geçici kanun maddesinin ardından ev sahipleri çareyi kiracıları evden çıkarmaya çalışmakta buldu. Konunun mahkemeye taşınmaması için kiracılarla anlaşmaya çalışan ev sahipleri, bazı kiracıların absürt isteklerinin ardından soluğu adliyede aldı. Son birkaç yıl içerisinde sayısı çokça artan ev tahliye davaları İstanbul özelinde genelde 2 celsede çözülürken, toplam süre ortalama 12 aydan 15 aya kadar değişebiliyor. Yeni açılan mahkemelerle sürelerin kısalması beklense de günümüzde çoğu dava yaklaşık 1 yılda sonuca ulaşıyor.

Ev sahiplerinin, “oğlum gelecek”, “kızım gelecek”, “evi satacağız” gibi bahanelerle kiracısını çıkarmaya, sözleşme yenilememeye, mevcut rakamın 2-3 katı zam talep etmeye başlaması  ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıklarını mahkemeye taşıdı. Sulh mahkemelerinin ‘tahliye’ ve ‘kira tespit’ davaları ile katlanırken mahkemeler ise yoğunluktan kitlenmiş durumda.

ÖDEMESİNİ GECİKTİREN KİRACIYA TAHLİYE KARARI

Geçtiğimiz haftalarda ise tahmin edilenden çok daha kısa sürede sonuçlanan bir dava süreci yaşandı. Kira ödemesi geciken bir mülk sahibinin başlattığı icra takibi sonrası kiracı, 7 gün içerisinde buna itiraz etmedi ve 30 günlük süre boyunca da herhangi bir ödeme yapmadı. Bunun üzerine mülk sahibi tahliye talepli icra takibi başlattı. Kiracı 30 günü geçtikten sonra ödemelerini yaptı. Sonrasında icra takibine dava açarak itiraz etti. Mahkeme, icra takibi kararına 7 gün içinde itiraz edilmediği için kararın kesinleşeceğine hükmetti. Kiracıları evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, bazı zamanlarda ilginç isteklerle karşılaşıyor. Taşınma masraflarının karşılanması, gideceği yeni evindeki kiranın belli bir süre ödenmesi gibi istekler ev sahipleri tarafından da uygun görülse de bazı kiracılar bunu bir adım öteye götürüyor.

BİR ARABA PARASI İSTEDİ!

Türkiye’deki en kısa süren ev tahliye davalarından birinin yaşandığını belirten avukat ve arabulucu Tuğba Güzel Karlıdağ, eylül ayında müvekkili adına açtığı tahliye davasını şubat ayının başında kazandıklarını söyledi. Müvekkilinin hali hazırda bir kiracı olduğunu ve oturmak üzere bir ev satın aldığını ancak aldığı evdeki kiracıyı çıkartamadığı için hukuki yollara başvurduğunu söyleyen Avukat Karlıdağ, “İlk duruşması aralık ayında görülen davaya ikinci duruşma için 1 Şubat tarihi verildi. Burada hakim, kiracının evi tahliyesine karar verdi” dedi.

Davalı kiracı tarafının tahliye için neredeyse bir araba parası ödeme istediğini söyleyen Avukat Karlıdağ, “Hakim kısa süre içerisinde net delillere bakarak bir karar verdi. Gereksiz ifadelerle mahkemenin uzamasını engelledi” şeklinde konuştu.

YENİ MAHKEMELERLE SÜREÇ HIZLANACAK

Davanın görüldüğü mahkemenin yeni açılmış bir mahkeme olduğuna dikkat çeken Avukat Karlıdağ, “Mahkemenin iş yoğunluğu azdı, dosya yükü azdı. Hakim de çok seri bir şekilde karar verdi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Karlıdağ, yeni mahkemelerin sayısının arttığı sürece bu tarz davaların sürelerinin kısalacağını belirtti.

Kaynak: Posta

# artış, İstanbul, yeni, Türkiye, Zam, ev sahibi

08 Şub 2024 - 11:52 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.448.052 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Rapor alıp Bodrum'a tatile giden çalışan hakkında karar mask
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden çalışan hakkında karar
TÜİK "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı mask
TÜİK "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı
MİT'ten Gara'da operasyon: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz mask
MİT'ten Gara'da operasyon: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz
6 aya kadar yarım çalışma izni mask
6 aya kadar yarım çalışma izni
Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek mask
Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek
Türkiye'de birçok deprem meydana geldi mask
Türkiye'de birçok deprem meydana geldi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL