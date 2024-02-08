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İSU, 2023 yılında 100 bin hanenin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerji üretti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yıllık 25 milyon 291 bin kilovat üretim kapasiteli yenilenebilir enerji santralleri ile yılda 34.8 milyon liralık enerji üretimi gerçekleştirdi.  İSU, işlettiği enerji tesislerinden 2023 yılında 16.863.922 kWh enerji üreterek yıllık enerji maliyetlerinin yüzde 13.4’ünü karşıladı.

İSU, 2023 yılında 100 bin hanenin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerji üretti mask
İSU, 2023 yılında 100 bin hanenin bir aylık elektrik ihtiyacı kadar enerji üretti
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HES, GES VE BES ENERJİ TESİSLERİ İLE DOĞA VE BÜTÇE KORUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü; sağlıklı altyapı ve modern işletmecilik hizmetleri sunarak abonelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla bünyesinde yer alan 13 adet içme suyu ve 23 adet atık su arıtma tesisi, yüzlerce içme suyu, atık su ve yağmur suyu terfi merkezi, yüzlerce su deposu ve iletim hatları ile bünyesinde yer alan çamur yakma tesisleri için milyonlarca lira enerji harcaması yapıyor.  Bu enerji yükünü mümkün olduğu kadar minimuma indirmek adına harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü, enerji ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak amacıyla çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanıyor. Bu kapsamda su kaynaklarından elektrik üretiminin sağlanması için HES (Hidroelektrik Enerji Santrali), güneş enerjisinden elektrik üretimi için GES (Güneş Enerjisi Santrali) ve çamur yakma tesislerinden yararlanarak enerji üretimi yapmak için BES (Biyokütle Enerji Santrali) tesislerini inşa ederek işletmeye aldı.

12 ADET ENERJİ TESİSİ

İSU, bugün itibarıyla Kandıra Namazgâh Barajı yanında 3 adet, Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi üzerinde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet Güneş Enerji Santrali (GES); Kandıra Namazgâh, Kartepe Avluburun, Başiskele Soğuksu 1,2,3,4 olmak üzere toplam 6 adet Hidroelektrik Enerji Santrali (HES); Gebze ve Başiskele’de yer alan Çamur Yakma Tesisleri’nde ise 2 adet Biyokütle Enerji Santrali (BES) ile enerji üretimi gerçekleştiriyor.

100 BİN HANENİN BİR AYLIK İHTİYACI KADAR ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILDI

Kocaeli’yi daha sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla çevre yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün, içme ve atık su hizmetlerini kesintisiz devam ettirebilmesi için gerekli olan elektrik enerjisinin karşılanmasına önemli katkı sağlayan çevre dostu 12 adet GES, HES ve BES yenilenebilir enerji sistemlerinin üretim kapasitesi, yıllık 16 milyon 863 bin 922  kWh ulaşarak yıllık bazda yaklaşık 35 milyon TL’lik enerji üretimi gerçekleştiriyor. Enerji tesislerinden elde edilen enerji ile bir meskenin 1 aylık enerji tüketimi ortalama 167 kWh olarak alındığında, 100 bin hanenin bir aylık ihtiyacı kadar elektrik üretimi yapıldı. Üretilen enerji, kurumun enerji ihtiyacının yüzde 13.4’ ünü karşılamış oluyor. Ayrıca, yapımı planlanan Gölcük ve Paşadağ HES ile Karamürsel HES projelerinin de tamamlanmasıyla beraber kurumun yıllık elektrik enerjisi tüketiminin  % 26,3’ü karşılanmış olacak.

DOĞA KORUNUYOR, EKONOMİYE KATKI SAĞLANIYOR

Alternatif enerji kaynaklarını değerlendirerek bu alandaki kamu harcamalarını ve çevre kirliliğine ilişkin riskleri en aza indirgeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; çevre dostu GES, HES ve BES enerji tesislerinde elde ettiği enerji üretimi ile doğayı korumanın yanında şehrimize ülkemize katma değer sağlıyor.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Büyükşehir, Başiskele, Gebze, Gölcük, Kartepe

08 Şub 2024 - 11:56 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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