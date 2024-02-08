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Bıyık: ‘Yeni yüzyıl Darıca’da gençlerin yüzyılı olacak’

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Gençleri her zaman önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Türkiye yüzyılında Darıca’daki gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmeleri için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Bıyık: ‘Yeni yüzyıl Darıca’da gençlerin yüzyılı olacak’ mask
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, yeni dönemde yapacakları projelerle gençlerin önünü açmaya devam edeceklerini söyledi. Eşi Havva Bıyıık’la birlikte gençlerle buluşan Başkan Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç de eşlik etti.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ HER ALANDA AÇACAĞIZ

Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Her zaman gençlerin bir abisi olmaya ve onlarla yol yürümeye özen gösterdim. Gençleri projelerimizin merkezine koyduk. Gençleri önemsiyoruz. Gençlerin eğitimden spora her alanda önünü açmaya gayret ettik. Bundan sonra da gençlerin önünü açmak için çalışacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILINDA GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye yüzyılında her alanda ülkemizin kalkınması için gençlere ihtiyacımızın olacağını da kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında iyi yetişmiş gençlere ihtiyacımız var. Yeni yüzyılda Darıca’daki gençlerimizin en iyi şekilde kendilerini yetiştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaksa bu gençlerle olacak. Biz de Yeni yüzyılın Darıca’da gençlerin yüzyılı olması için projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde gençlere yönelik projelere daha fazla ağırlık vereceğiz” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin sorularını da tek tek cevaplarken gençler de kendilerini dinleyen ve yakın ilgi gösteren Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

Kaynak: BÜLTEN

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08 Şub 2024 - 11:58 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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