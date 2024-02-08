Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu

İNCELEME SONUCU TARİFE ONAYLANDI

2024 yılıyla birlikte gelen zamlar ve asgari ücretteki artış sonrası Kocaeli’de kantinlerde de yeni fiyat tarifesi alındı. Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na bağlı kantin işletmecilerince artan girdi maliyetleri sebebiyle hazırlanan yeni tarife Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu onaylandı. Yeni tarifede yarım ekmek arası dönere 15, yarım ekmek arası köfteye 30, et hamburgere 15, yarım ekmek tosta 10 TL zam geldiği görüldü.

BİZLER DE MEMNUN DEĞİLİZ

Yeni tarifeyle ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kantinlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Şahin “2018’de dek dönem başında fiyat tarifesi alırdık ve bu tarifeyle bir eğitim öğretim yılını tamamlardık. Son yıllarda ise ekonomik şartlar öncelikli neden olmakla birlikte bir eğitim öğretim yılının ilk ve ikinci yarıyılı için ayrı ayrı fiyat tarifesi belirlemek durumda kalıyoruz. Bizler de memnun değiliz. Tarifedeki fiyatların uygulanabilir en yüksek fiyatlar olduğunu hatırlatmak isterim.

KİRA BEDELLERİ YÜZDE 100’E YAKIN ARTIŞ

2023-2024 yılının ilk dönemine başlarken dönerin kilosunu 130 TL’ye alıyorduk, şimdiki rakam 210 TL oldu. Sandviç ekmeği kullanıyoruz, dönem başı 4 lira 80 kuruşta, şimdiki fiyatı ise 6 TL’ye geldi. Kaşar peyniri 150, 160 TL’den alıyorduk ama şimdi fiyat 270 TL bandına gelmiş durumda. Artışlardan en fazla kantincileri etkileyen kaşar peyniri, dönerden daha çok etkiliyor. Bu artışları ister istemez fiyatlarımıza artırmak zorundayız, bu artışlara bir de kiralar var. Kira bedellerimiz yüzde 100’e yakın artış gösterdi”