Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu

İNCELEME SONUCU TARİFE ONAYLANDI
2024 yılıyla birlikte gelen zamlar ve asgari ücretteki artış sonrası Kocaeli’de kantinlerde de yeni fiyat tarifesi alındı. Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na bağlı kantin işletmecilerince artan girdi maliyetleri sebebiyle hazırlanan yeni tarife Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu onaylandı. Yeni tarifede yarım ekmek arası dönere 15, yarım ekmek arası köfteye 30, et hamburgere 15, yarım ekmek tosta 10 TL zam geldiği görüldü.
BİZLER DE MEMNUN DEĞİLİZ
Yeni tarifeyle ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kantinlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Şahin “2018’de dek dönem başında fiyat tarifesi alırdık ve bu tarifeyle bir eğitim öğretim yılını tamamlardık. Son yıllarda ise ekonomik şartlar öncelikli neden olmakla birlikte bir eğitim öğretim yılının ilk ve ikinci yarıyılı için ayrı ayrı fiyat tarifesi belirlemek durumda kalıyoruz. Bizler de memnun değiliz. Tarifedeki fiyatların uygulanabilir en yüksek fiyatlar olduğunu hatırlatmak isterim.
KİRA BEDELLERİ YÜZDE 100’E YAKIN ARTIŞ
2023-2024 yılının ilk dönemine başlarken dönerin kilosunu 130 TL’ye alıyorduk, şimdiki rakam 210 TL oldu. Sandviç ekmeği kullanıyoruz, dönem başı 4 lira 80 kuruşta, şimdiki fiyatı ise 6 TL’ye geldi. Kaşar peyniri 150, 160 TL’den alıyorduk ama şimdi fiyat 270 TL bandına gelmiş durumda. Artışlardan en fazla kantincileri etkileyen kaşar peyniri, dönerden daha çok etkiliyor. Bu artışları ister istemez fiyatlarımıza artırmak zorundayız, bu artışlara bir de kiralar var. Kira bedellerimiz yüzde 100’e yakın artış gösterdi”
ÜRÜN ADI
2023/2024 YILI 1.DÖNEMİ
FİYATLARI (TL)
2023/2024 YILI 2.DÖNEMİ
FİYATLARI (TL)
Yarım ekmek arası et döner
65
80
Yarım ekmek arası et köfte
50
80
Lavaş tavuk dürüm
45
65
Et hamburger
35
50
Ayvalık tostu
35
50
Yarım ekmek arası tavuk döner
35
50
Yarım ekmek arası tavuk köfte
35
50
Çiğ köfte
25
35
Sandviç kumru
35
50
Ekmek arası nugget
35
50
Sandviç ekmek arası tavuk döner
35
50
Lavaş tavuk dürüm
45
65
Pizza tost
25
35
Yarım ekmek tost
25
35
Sandviç tost
25
35
Pide çeşitleri
25
40
Pilav üstü döner
40
60
Çorba çeşitler
30
40
Pirinç pilavı
25
40
Makarna çeşitleri
20
35
Tabildot (3 çeşit)
70
100
Tabildot (4 çeşit)
85
120
Açma - simit
Güncel Fiyat
12,50
Su (0,5 litre)
5
5
Okul logolu meyve suyu
10
12
Süt (sade, meyveli)
12
15
Ayran (küçük boy)
8
12
Çay
7,50
10
Kahve çeşitleri
12
15
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Ömer - Öğrenciler okul kantinin den değil dışarıda yese daha ucuza yer inanın..bunlar nasıl fiyat.. markette 4 lira olan ayranı bile 10liraya satmak nedir..15 lira maliyeti olmayan tost 40 lira..zam değil kazık bu
Hamzaa. - bir an önce okulların müdürler tarafından ticarethane olarak görülmesine son verilmeli..
Ender - Çocuklar okulda koca gün aç geziyor. Sadece karnını doyurmak için günde 200 lira harçlık vermek gerekir, o parada kaçımızda var ? Tepedekiler deveyi hamudu ile götürürken benim çocuğum okulda koca gün okulda aç dolaşıyorsa ben bu yöneticilere hakkımı helal etmem arkadaş. Allah benim çoluğumun çocuğumun rızkını çalan, halk aç sefilken kendi lüks ve şatafat içinde yaşayanlara hesabını sorsun ki zaten soracakta.
5441 - Bunun neyini onaylıyorsunuz çok merak ediyorum. Allah yukarda büyük adaletsizlik var. Alamayacak çocuklar var neden düşünmeden midenizden zamlar yapıyorsunuz o para helal değil size...
Volkan - Nasil mutlu musunuz sogan ekmek yerizciler dunyanin en degerli varligi cocuklarimiza yarim ekmek tost alabiliyor musunuz?
Çalar Saat - MEB ÇOCUKLARIN YEDİĞİ ÜRÜNLER BELİRSİZ BELİRTİLEN FİYATLARDA KAŞAR PEYNİRİ ALAN VARSA ALNINI ÖPERİM MERDİVEN ALTI KAŞAR GÖRÜNÜMLÜ ÜRÜNLER NEYDÜ BELİRSİZ ÇOCUKLARIMIZ ÜNİVERSİTE YEMEKHANELERİNDEKİ FİYATLARDAN YEMEK ÇIKARILMASI YEMEK SAATLERİ UYGILAMASI İSTİYORUZ 10 DK TENEFÜSLERDE YIGIN OLMASI DEĞİL SAĞLIKLI GIDALARLA BESLENMESİNİ İSTİYORUZ DURUMU OLMAYAN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK İSTİYORUZ HANİ KAYIT YAPARKEN OKULLAR BİZDEN ÜCRET İSTİYORYA BAGIŞ ALTINDA BİZDE BUNLARI İSTİYORUZ A4 KAĞITLARI KIRTASIYE URUNLERİ WC KAĞITLARI İSTEYEN OKULLAR VARYA BUNLARIN KANTİN GELİRLERİNİN ARAŞTIRILMASINI KANTİN İHALELERİNİ KİMLERİN ALDIĞINI ARAŞTIRLMASINI İSTİYORUZ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.