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08 Şub 2024 - 12:02- Gündem G:

Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu

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2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat itibariyle başlarken Kocaeli’deki kantinler için yeni fiyat tarifesi belirlendi. Tost 50 lira, yarım ekmek tavuk döner 50 lira, tavuk dürüm 65 lira oldu. ,

Muhammet Emin Can
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Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu mask
Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu
Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu
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İNCELEME SONUCU TARİFE ONAYLANDI

2024 yılıyla birlikte gelen zamlar ve asgari ücretteki artış sonrası Kocaeli’de kantinlerde de yeni fiyat tarifesi alındı. Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na bağlı kantin işletmecilerince artan girdi maliyetleri sebebiyle hazırlanan yeni tarife Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu onaylandı. Yeni tarifede yarım ekmek arası dönere 15, yarım ekmek arası köfteye 30, et hamburgere 15, yarım ekmek tosta 10 TL zam geldiği görüldü.

Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu

BİZLER DE MEMNUN DEĞİLİZ

Yeni tarifeyle ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kantinlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Şahin “2018’de dek dönem başında fiyat tarifesi alırdık ve bu tarifeyle bir eğitim öğretim yılını tamamlardık. Son yıllarda ise ekonomik şartlar öncelikli neden olmakla birlikte bir eğitim öğretim yılının ilk ve ikinci yarıyılı için ayrı ayrı fiyat tarifesi belirlemek durumda kalıyoruz. Bizler de memnun değiliz. Tarifedeki fiyatların uygulanabilir en yüksek fiyatlar olduğunu hatırlatmak isterim.

Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu

KİRA BEDELLERİ YÜZDE 100’E YAKIN ARTIŞ

2023-2024 yılının ilk dönemine başlarken dönerin kilosunu 130 TL’ye alıyorduk, şimdiki rakam 210 TL oldu. Sandviç ekmeği kullanıyoruz, dönem başı 4 lira 80 kuruşta, şimdiki fiyatı ise 6 TL’ye geldi. Kaşar peyniri 150, 160 TL’den alıyorduk ama şimdi fiyat 270 TL bandına gelmiş durumda. Artışlardan en fazla kantincileri etkileyen kaşar peyniri, dönerden daha çok etkiliyor. Bu artışları ister istemez fiyatlarımıza artırmak zorundayız, bu artışlara bir de kiralar var. Kira bedellerimiz yüzde 100’e yakın artış gösterdi”

 

Kantinlerde ürünlere zam geldi, tost 50 dürüm 65 lira oldu

ÜRÜN ADI

2023/2024 YILI 1.DÖNEMİ

FİYATLARI (TL)

2023/2024 YILI 2.DÖNEMİ

FİYATLARI (TL)

Yarım ekmek arası et döner

65

80

Yarım ekmek arası et köfte

50

80

Lavaş tavuk dürüm

45

65

Et hamburger

35

50

Ayvalık tostu

35

50

Yarım ekmek arası tavuk döner

35

50

Yarım ekmek arası tavuk köfte

35

50

Çiğ köfte

25

35

Sandviç kumru

35

50

Ekmek arası nugget

35

50

Sandviç ekmek arası tavuk döner

35

50

Lavaş tavuk dürüm

45

65

Pizza tost

25

35

Yarım ekmek tost

25

35

Sandviç tost

25

35

Pide çeşitleri

25

40

Pilav üstü döner

40

60

Çorba çeşitler

30

40

Pirinç pilavı

25

40

Makarna çeşitleri

20

35

Tabildot (3 çeşit)

70

100

Tabildot (4 çeşit)

85

120

Açma - simit

Güncel Fiyat

12,50

Su (0,5 litre)

5

5

Okul logolu meyve suyu

10

12

Süt (sade, meyveli)

12

15

Ayran (küçük boy)

8

12

Çay

7,50

10

Kahve çeşitleri

12

15

# artış, yeni, Kocaeli, VAR, Zam, esnaf

08 Şub 2024 - 12:02 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Ömer - Öğrenciler okul kantinin den değil dışarıda yese daha ucuza yer inanın..bunlar nasıl fiyat.. markette 4 lira olan ayranı bile 10liraya satmak nedir..15 lira maliyeti olmayan tost 40 lira..zam değil kazık bu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 16:48
05

Hamzaa. - bir an önce okulların müdürler tarafından ticarethane olarak görülmesine son verilmeli..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 15:56
04

Ender - Çocuklar okulda koca gün aç geziyor. Sadece karnını doyurmak için günde 200 lira harçlık vermek gerekir, o parada kaçımızda var ? Tepedekiler deveyi hamudu ile götürürken benim çocuğum okulda koca gün okulda aç dolaşıyorsa ben bu yöneticilere hakkımı helal etmem arkadaş. Allah benim çoluğumun çocuğumun rızkını çalan, halk aç sefilken kendi lüks ve şatafat içinde yaşayanlara hesabını sorsun ki zaten soracakta.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 13:50
03

5441 - Bunun neyini onaylıyorsunuz çok merak ediyorum. Allah yukarda büyük adaletsizlik var. Alamayacak çocuklar var neden düşünmeden midenizden zamlar yapıyorsunuz o para helal değil size...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 13:47
02

Volkan - Nasil mutlu musunuz sogan ekmek yerizciler dunyanin en degerli varligi cocuklarimiza yarim ekmek tost alabiliyor musunuz?

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 13:11
01

Çalar Saat - MEB ÇOCUKLARIN YEDİĞİ ÜRÜNLER BELİRSİZ BELİRTİLEN FİYATLARDA KAŞAR PEYNİRİ ALAN VARSA ALNINI ÖPERİM MERDİVEN ALTI KAŞAR GÖRÜNÜMLÜ ÜRÜNLER NEYDÜ BELİRSİZ ÇOCUKLARIMIZ ÜNİVERSİTE YEMEKHANELERİNDEKİ FİYATLARDAN YEMEK ÇIKARILMASI YEMEK SAATLERİ UYGILAMASI İSTİYORUZ 10 DK TENEFÜSLERDE YIGIN OLMASI DEĞİL SAĞLIKLI GIDALARLA BESLENMESİNİ İSTİYORUZ DURUMU OLMAYAN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK İSTİYORUZ HANİ KAYIT YAPARKEN OKULLAR BİZDEN ÜCRET İSTİYORYA BAGIŞ ALTINDA BİZDE BUNLARI İSTİYORUZ A4 KAĞITLARI KIRTASIYE URUNLERİ WC KAĞITLARI İSTEYEN OKULLAR VARYA BUNLARIN KANTİN GELİRLERİNİN ARAŞTIRILMASINI KANTİN İHALELERİNİ KİMLERİN ALDIĞINI ARAŞTIRLMASINI İSTİYORUZ

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 12:24
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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