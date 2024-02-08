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08 Şub 2024 - 13:01- Spor G:

Kocaelispor'a Finlandiyalı forvet önerildi

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Tanque’nin ayrılışının ardından Kocaelispor yönetimi ve teknik ekip santrafor eksikliğini gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Kocaelispor'a Finlandiyalı forvet önerildi
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Dört bir koldan girişimde bulunan yönetime menajerler tarafından önerilen isimlerden birinin Finlandiya milli takımında da oynayan Santeri Haarala olduğu öğrenildi. Finlandiya 1.Lig ekiplerinden İlves forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun kanat forvet olduğu belirtildi. 2023 yılında 26 maçta 8 gol atıp 4 asist yapan futbolcunun 2024 yılında çıktığı 2 maçta 3 gol attığı belirtildi. 40 bin Euro bonservis ücreti olduğu belirtilen Finlandiyalı forvetin yıllık ücretinin ise 300 bin Euro olduğu öğrenildi.

08 Şub 2024 - 13:01 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(12)
11

Sadrazam41 - Şu izlediğim video da adamın bir numarasını göremedim, bizim kakao da da var bu kadar numara.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 16:37
10

Selahattin Büyük. - Bizi santrafor lazım kanat forvet değil, bazı arkadaşlar tanıdıkları golcüleri öneriyorlar eminim çok iyi golcüdür taraftarın önerdikleri, bence yönetim kulak versin taraftara, menejerle çalışmayalım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 16:07
09

Burada 41 - Cska Sofya forveti Nazon var onu alin ,izmit te bir arkadas var onu getirebilir ,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 15:13
08

Kemal - YAZIKLAAAAAARRRRR OLSUNNNNN,,, HER ZAMAN SÖYLENDİ, 2. Cİ BİR SANTRAFOR DENDİ DURDU,, ŞİMDİ ARAYIN,,,,

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 14:50
07

Körfezli - Fiyata takıldım 40 bin Euro olup bonservisi nasıl 300 bin Euro yıllık kazançı bir yanlışlık olmasın 750 bin Euro ya golcüyü gönderdik bu işte hata var

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 14:22
12

Ha - @Körfezli 07 nolu yoruma cevabı: Bonservisi 40 bin Euro, kendisi yıllık 300 bin Euro istiyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 16:44
06

Sacitefe - video hikaye, kanat forvet lazım değil bize, menejer itelemesi resmen, aman ha!

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 14:06
04

Kocaelisporlu - Bizde de NAZON var ama varda başkaları var,her var da olan doğru göremez çünkü görmek istemez,bizde sunuyoruz ama sunduğumuz kalıyor,sizde yayınlayın,YUTUBU AÇ NAZON CSKA yaz bas ve seyret, ?

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 13:38
03

Booolluuum - Sıfırlar yanlış,hadi bakalim balık geliyor,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 13:32
02

Herekeli - Lec Poznanda ki Mikeal İshak çok iyi oyuncu. Reis Amaral ile beraber şampiyonluk yaşamışlar. Haitili oyuncu yerine İshak alırdım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 13:20
01

Recep Aykan - Tutun kolundan getirin, zamanımız kalmadı genç olması güzel iş yapar...

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 08 Şubat 13:19
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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