Kocaelispor'a Finlandiyalı forvet önerildi

Dört bir koldan girişimde bulunan yönetime menajerler tarafından önerilen isimlerden birinin Finlandiya milli takımında da oynayan Santeri Haarala olduğu öğrenildi. Finlandiya 1.Lig ekiplerinden İlves forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun kanat forvet olduğu belirtildi. 2023 yılında 26 maçta 8 gol atıp 4 asist yapan futbolcunun 2024 yılında çıktığı 2 maçta 3 gol attığı belirtildi. 40 bin Euro bonservis ücreti olduğu belirtilen Finlandiyalı forvetin yıllık ücretinin ise 300 bin Euro olduğu öğrenildi.