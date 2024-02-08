Başkan Bıyık’la Darıcalıların gönül bağı devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla gönül ziyaretlerini aksatmadan devam ettiriyor. Gece gündüz Darıca’yı sokak sokak gezen Başkan Muzaffer Bıyık, genç yaşlı, kadın erkek, 7’den 70’e toplumun her kesimiyle samimi buluşmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZ

Hem ev ziyaretleri hem de sokak ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Muzaffer Bıyık, gösterdikleri ilgiden ve güler yüzden dolayı Darıcalılara teşekkür ederek “Güler yüzlü ve samimi sohbetleriyle bizlere gönlünü açan kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıkarken vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın dertleriyle dertleneceğiz demiştik. Rabbime hamdolsun bugüne kadar vatandaşlarımızla gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Bundan sonra da onların derdini kendi derdimiz gibi görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Bülten