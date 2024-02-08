İki lise öğrencisi kayboldu

Derince'de yaşayan Yaren Başaran ve arkadaşı Kumsal Ekimci'den, Salı günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Üzerinde siyah kot pantolon, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi okul forması ve kapüşon bulunan Yaren Başaran ile üzerinde gri eşofman takımı ve bej renkli mont bulunan Kumsal Ekimci'den haber alamayan yakınları endişeye kapıldı. Kaybolan iki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Yaren Başaran ve Kumsal Ekimci'den bir haber alınamadı. Kaybolan gençlerin yakınlarını ve yetkilileri bilgilendirmek için ulaşılabilecekleri numaralar 0543 378 4883 ve 0505 571 72 12 olarak verildi. Çocukları görenlerin yetkililere ulaşmaları bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ