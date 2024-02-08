Rimak Makina’dan  Güneşspor’a destek

Yeşil-Siyahlı kulübün başkanı Nabil Uzun ile yönetim kurulu üyelerinden Ali Şentürk ile Semih Aydın önceki gün Yıldız’ı işyerinde ziyaret ederek teşekkür ettiler. Rimak Makina’nın sahibi Özgür Yıldız, sporun, sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, “Güneşspor kentin örnek spor kulüplerinden biri. Desteklenmeyi fazlasıyla hak ediyor. Geçmişte katkımız olmuştu, bir kez daha elimizi uzatmak istedik. Her zaman Güneşspor’un yanındayız” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ