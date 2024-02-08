Rimak Makina’dan  Güneşspor’a destek

Yeşil-Siyahlı kulübün başkanı Nabil Uzun ile yönetim kurulu üyelerinden Ali Şentürk ile Semih Aydın önceki gün Yıldız’ı işyerinde ziyaret ederek teşekkür ettiler. Rimak Makina’nın sahibi Özgür Yıldız, sporun, sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, “Güneşspor kentin örnek spor kulüplerinden biri. Desteklenmeyi fazlasıyla hak ediyor. Geçmişte katkımız olmuştu, bir kez daha elimizi uzatmak istedik. Her zaman Güneşspor’un yanındayız” dedi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Güneş Sporlu - Güneşspor ailesi olarak Rimak makine ve sahibi Özgür bey'e çok teşekkür ediyoruz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.