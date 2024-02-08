Patlıcan 15 lira zamla 50 lira oldu

Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarında bazı ürünlerdeki fiyatlar dikkat çekti. Yer yer vatandaşın dahi fiyatlara serzenişte bulunduğu haftada patlıcan ve salatalığın kilosu 50 TL’den tezgâhtaki yerini aldı. Yeni haftada çeri domates 60, mantar 80, bakla 60, brokoli 40, karnabahar 45 TL fiyatla satıldı. Geçen hafta tezgâhta olmayıp bu hafta tezgâhta olan tek ürün ise enginar oldu, enginar 45 TL’den satıldı. Fiyatı düşen ürünler arasında dolmalık biber başta olmak üzere dereotu, pırasa, beyaz lahana, çiçekli mancar yer aldı.
ÜRÜN ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU HAFTA (TL)
Dolmalık biber
50
35
Çarliston biber
35
40
Kapya
40
50
Patlıcan
35
50
Domates
20
25
Çeri domates
30
60
Pembe domates
20
25
Salkım domates
20
35
Salatalık
40
50
Kabak
25
25
Havuç
25
25
Limon (file)
10
10
Maydanoz
5
7,50
Kıvırcık
25
30
Roka
10
10
Dereotu
15
10
Taze soğan
15
25
Mor lahana
20
15
Patates
15
15
Soğan
12,50
12,50
Ispanak
30
35
Mantar
70
80
Bakla
40
60
Sarımsak
120
150
Pırasa
25
20
Karnabahar
40
45
Beyaz lahana
30
22
Kereviz
12
30
Enginar
-
45
Brokoli
25
40
Turp
-
20
Pazı
15
15
Karalahana
15
15
Çiçekli mancar
70
50
Tere
10
10
Muz
30
40
Portakal
15
15
Kivi
55
35
Armut
20
25
Elma
20
20
Yeşil elma
20
25
Mandalina
20
20
Nar
20
35
Ayva
20
20
Ceviz
150
150
Bal kabağı
15
20
Ihlamur (paket/kilo)
60/600
50/500
Zencefil
350
350
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.