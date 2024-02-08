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08 Şub 2024 - 14:00- Gündem G:

Patlıcan 15 lira zamla 50 lira oldu

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İzmit Perşembe Pazarında patlıcan geçen haftaya göre bu hafta gelen 15 lira zam ile 50 lira oldu. 

Muhammet Emin Can
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Patlıcan 15 lira zamla 50 lira oldu
Patlıcan 15 lira zamla 50 lira oldu
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Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarında bazı ürünlerdeki fiyatlar dikkat çekti. Yer yer vatandaşın dahi fiyatlara serzenişte bulunduğu haftada patlıcan ve salatalığın kilosu 50 TL’den tezgâhtaki yerini aldı. Yeni haftada çeri domates 60, mantar 80, bakla 60, brokoli 40, karnabahar 45 TL fiyatla satıldı. Geçen hafta tezgâhta olmayıp bu hafta tezgâhta olan tek ürün ise enginar oldu, enginar 45 TL’den satıldı. Fiyatı düşen ürünler arasında dolmalık biber başta olmak üzere dereotu, pırasa, beyaz lahana, çiçekli mancar yer aldı. 

Patlıcan 15 lira zamla 50 lira oldu
Patlıcan 15 lira zamla 50 lira oldu
Patlıcan 15 lira zamla 50 lira oldu

ÜRÜN ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU HAFTA (TL)

Dolmalık biber

50

35

Çarliston biber

35

40

Kapya

40

50

Patlıcan

35

50

Domates

20

25

Çeri domates

30

60

Pembe domates

20

25

Salkım domates

20

35

Salatalık

40

50

Kabak

25

25

Havuç

25

25

Limon (file)

10

10

Maydanoz

5

7,50

Kıvırcık

25

30

Roka

10

10

Dereotu

15

10

Taze soğan

15

25

Mor lahana

20

15

Patates

15

15

Soğan

12,50

12,50

Ispanak

30

35

Mantar

70

80

Bakla

40

60

Sarımsak

120

150

Pırasa

25

20

Karnabahar

40

45

Beyaz lahana

30

22

Kereviz

12

30

Enginar

-

45

Brokoli

25

40

Turp

-

20

Pazı

15

15

Karalahana

15

15

Çiçekli mancar

70

50

Tere

10

10

Muz

30

40

Portakal

15

15

Kivi

55

35

Armut

20

25

Elma

20

20

Yeşil elma

20

25

Mandalina

20

20

Nar

20

35

Ayva

20

20

Ceviz

150

150

Bal kabağı

15

20

Ihlamur (paket/kilo)

60/600

50/500

Zencefil

350

350

# yeni, hafta

08 Şub 2024 - 14:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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