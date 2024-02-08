Patlıcan 15 lira zamla 50 lira oldu

Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarında bazı ürünlerdeki fiyatlar dikkat çekti. Yer yer vatandaşın dahi fiyatlara serzenişte bulunduğu haftada patlıcan ve salatalığın kilosu 50 TL’den tezgâhtaki yerini aldı. Yeni haftada çeri domates 60, mantar 80, bakla 60, brokoli 40, karnabahar 45 TL fiyatla satıldı. Geçen hafta tezgâhta olmayıp bu hafta tezgâhta olan tek ürün ise enginar oldu, enginar 45 TL’den satıldı. Fiyatı düşen ürünler arasında dolmalık biber başta olmak üzere dereotu, pırasa, beyaz lahana, çiçekli mancar yer aldı.

ÜRÜN ADI GEÇEN HAFTA (TL) BU HAFTA (TL) Dolmalık biber 50 35 Çarliston biber 35 40 Kapya 40 50 Patlıcan 35 50 Domates 20 25 Çeri domates 30 60 Pembe domates 20 25 Salkım domates 20 35 Salatalık 40 50 Kabak 25 25 Havuç 25 25 Limon (file) 10 10 Maydanoz 5 7,50 Kıvırcık 25 30 Roka 10 10 Dereotu 15 10 Taze soğan 15 25 Mor lahana 20 15 Patates 15 15 Soğan 12,50 12,50 Ispanak 30 35 Mantar 70 80 Bakla 40 60 Sarımsak 120 150 Pırasa 25 20 Karnabahar 40 45 Beyaz lahana 30 22 Kereviz 12 30 Enginar - 45 Brokoli 25 40 Turp - 20 Pazı 15 15 Karalahana 15 15 Çiçekli mancar 70 50 Tere 10 10 Muz 30 40 Portakal 15 15 Kivi 55 35 Armut 20 25 Elma 20 20 Yeşil elma 20 25 Mandalina 20 20 Nar 20 35 Ayva 20 20 Ceviz 150 150 Bal kabağı 15 20 Ihlamur (paket/kilo) 60/600 50/500 Zencefil 350 350