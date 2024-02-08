Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi

Yöresel halk oyunları gösterileri, Türkmen ve Yörük türkülerinin seslendirilmesi, şiir, yöresel yemeklerin ikramı yer aldı. Geceye, siyasiler, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.
Dernek Başkanı Yasin Aslan, "Bu geceyi ailelerimizle birlikte güzel bir akşam geçirmek için organize ettik. Amacımız, Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu kadar yoğun bir katılımla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.