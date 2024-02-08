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Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi

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Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneği tarafından Değirmendere Kültür Merkezi'nde yaklaşık bin kişinin katılımıyla sıra gecesi düzenlendi. Dernek Başkanı Yasin Aslan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen gecenin amacının, ailelerle birlikte keyifli bir akşam geçirmek ve Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak olduğu belirtildi.

Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi mask
Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi
Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi
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Yöresel halk oyunları gösterileri, Türkmen ve Yörük türkülerinin seslendirilmesi, şiir, yöresel yemeklerin ikramı yer aldı. Geceye, siyasiler, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Yasin Aslan, "Bu geceyi ailelerimizle birlikte güzel bir akşam geçirmek için organize ettik. Amacımız, Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu kadar yoğun bir katılımla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi
Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi
Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi

Kaynak: İHA

08 Şub 2024 - 14:01 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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