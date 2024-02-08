KKM'de gerileme sürüyor

Kur Korumalı Mevduat 2 trilyon 458 milyar 545 milyon liradan 2 trilyon 382 milyar 488 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de bir haftada 76 milyar liralık düşüş yaşandı.

KREDİLER YÜKSELDİ, MEVDUAT DÜŞTÜ

Krediler 11 trilyon 837,5 milyar TL'den 11 trilyon 941,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 101,3 milyar TL'den 14 trilyon 871,1 milyar TL'ye geriledi.

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KREDİ KARTI KULLANIMI ARTTI

Tüketici kredileri 1 trilyon 526,9 milyar TL'den 1 trilyon 533,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 206,9 milyar TL'den 1 trilyon 247,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,7 milyar TL'den 196,1 milyar TL'ye yükseldi.

Kaynak: Hürriyet