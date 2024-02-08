İDEBİR’in konuğu bu kez Vasfi Haftacı oldu

VEFA SOHBETİNİN KONUĞU BU KEZ HAFTACI OLDU
İDEBİR Başkanı Zeki Canşi öncülüğünde gerçekleşen vefa sohbetleri devam ediyor. Sosyal medya hesabından vefa sohbetlerine devam ettiklerini paylaşan Canşi şu ifadeleri kullandı: “İdebir'imizin bu ayki "Vefa Sohbeti"nin konuğu, Kocaeli'nin evladı ve Kocaeli Üniversitesinin en eski hocalarından İktisat-ekonomi profesörü Vasfi Haftacı idi. İdebir'in sembol duvar saatini Marmara üniversitesi Mekatronik bölümü hocalarından Prof. Dr. Cenk Sayım hocamızla birlikte sohbet konuğumuz Prof. Dr. Vasfi Haftacı hocamıza takdim ettik. Her iki hocama ve katılım sağlayan kentimizin güzide insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Faydalı bir “Vefa Sohbeti” oldu.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.